Antwerp zeven uur onderweg van Razgrad naar de Bosuil, vandaag resultaten coronatests

Antwerp Ant­werp-voorzitter Gheysens na bekerhuldi­ging: “En wat nu? Een goede ploeg maken”

11 augustus Vandaag stond de huldiging van Antwerp op het programma na het winnen van de Croky Cup vorige week. Op de Bosuil, maar zonder supporters. “Dodelijk jammer”, vindt Paul Gheysens. De Antwerp-voorzitter is volop bezig met het nieuwe seizoen. “Wat er nog bij moet komen? Het is niet altijd de grootste naam, het is degene die in het geheel past, die het team gaat helpen versterken. Het gaat over kennis. Het heeft geen zin om daar twee grote namen bij te sleuren en veel geld op tafel te leggen. En dat is aan de trainer en aan Luciano (D’Onofrio).”