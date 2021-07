Antwerp zet Lamkel Zé op non-actief nadat hij het nog maar eens te bont maakte in de kleedkamers en dreigt met wet van 78

De zovéélste aflevering in de grote Lamkel Zé-soap, dus. Aanleiding deze keer was dat de balorige Kameroener gisteren te horen had gekregen dat hij niet langer bij de A-kern in de kleedkamer mocht zitten. Waarna hij vandaag besloot om zijn naam - en dat ook niet voor het eerst - achter te laten op de muren van de kleedkamers. En de clubleiding hem dus vandaag op non-actief zette.