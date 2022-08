Antwerp-voorzitter Paul Gheysens blijft kalm na Europese uitschakeling: “Ik ga er niet veel tamtam rond maken. We zijn een ploeg in opbouw”

AntwerpStilte na de storm, daags na de pijnlijke aftocht op het Europese toneel voor Antwerp. Alleen maar teleurgestelde gezichten op de Bosuil. Geen Conference League. En toch nam Paul Gheysens zijn telefoon opvallend rustig op. De voorzitter blijft kalm en spreekt zijn vertrouwen uit in Van Bommel en co. “Hoe minder ik me ga moeien, hoe beter.”

Voorzitter, wat is uw eerste reactie na de wedstrijd van gisteren?

“De wedstrijd is nu voorbij, we kunnen het niet meer terugdraaien hé. We tillen er ook niet zwaar aan, want we zijn een ploeg in opbouw. Ik ga er niet veel tamtam over maken.”

Antwerp speelt geen Europees voetbal. Ik neem aan dat u wel teleurgesteld bent?

“Ik had er wel voor een stuk op gerekend, dat geef ik toe. Het team speelt veel wedstrijden op korte tijd, en eigenlijk is het zaak om op te bouwen naar je beste vorm door veel te trainen op systemen en looplijnen. Met dat drukke schema hebben ze die kans niet gekregen. Nu hebben ze de tijd om beter op elkaar ingespeeld te geraken. Het is dubbel, want natuurlijk had een verlengd Europees verhaal mooi geweest. Maar langs de andere kant: we hebben een ongelooflijk goeie staf, zij moeten de tijd krijgen om die ploeg te kunnen uitbouwen. We beschikken over zoveel talent. We moeten nu natuurlijk niet enthousiast gaan worden omdat we eruit liggen, maar we hoeven hier ook niet te zwaar aan te tillen. De competitie is nog lang, nu krijgt de staf de tijd om hun visie nog beter uit te bouwen. Ik maak me geen zorgen.”

Hebt u de coach al gesproken?

“Dat doe ik nooit. Ze hebben me ooit eens verweten dat ik naar de kleedkamer ben geweest voor anderhalve minuut (vorig seizoen tegen Beerschot, red). Dat was de enige keer. Ik heb vertrouwen in mijn team en ik laat ze hun werk doen. Hoe minder ik me ga moeien, hoe beter. Het zijn beroepsmensen, en de verantwoordelijkheid ligt bij hen.”

Is dit een stap terug voor de ambitieuze club die Antwerp is?

“Nee, dat vind ik niet. We hebben goeie transfers gedaan met bekwame jongens, geef hun nu de tijd om dat in elkaar te slijpen. Mensen in de juiste conditie te brengen, mensen laten aanpassen aan onze competitie... Daar moet onze energie nu in kruipen. Of er nog versterkingen moeten komen? Daar hou ik me niet mee bezig, we hebben genoeg mensen die daarop werken.”

Bekijk. Toby Alderweireld over de Europese exit

Lees ook:

Volledig scherm © Joel Hoylaerts / Photonews