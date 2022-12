“Antwerp toont concrete interesse in Oranje-basisspeler Daley Blind en in Poolse middenvelder Mateusz Klich”

AntwerpStapt Oranje-international Daley Blind (32) na het WK over van Ajax naar Antwerp? Volgens Nederlandse bronnen geniet de linksback alleszins concrete interesse van de Great Old.

Blind was in de weken voor het WK bij Ajax niet langer zeker van een basisplaats. Antwerp is dan weer op zoek naar versterking links achteraan, aangezien Sam Vines enkele maanden buiten strijd is met een breukje in de enkel.

Blind ligt in Amsterdam nog onder contract tot het einde van dit seizoen. Maar aangezien de routinier, die liefst 333 wedstrijden speelde voor Ajax, niet meer in de plannen van trainer Alfred Schreuder lijkt te passen, is een transfer zeker bespreekbaar.

Voorlopig heeft Blind wel nog andere dingen aan zijn hoofd, want vanavond speelt hij in Qatar de kwartfinale tegen Argentinië. Tijdens dit wereldkampioenschap miste de ex-speler van Manchester United nog geen minuut. Tegen de VS scoorde Blind bovendien.

Volgens Poolse media heeft Antwerp trouwens ook een oogje op 41-voudig Pools international Mateusz Klich. De 32-jarige middenvelder is momenteel actief bij het Engelse Leeds. Daar is hij echter geen vaste waarde. Klich speelde in juni nog voor de Nations League tegen België, maar hij haalde de Poolse WK-selectie niet. Klich zou ook naar de MLS kunnen.

Volledig scherm © Photo News