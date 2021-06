Antwerp stelt nieuwe T1 Brian Priske voor: “Straalt wil om te winnen uit”

Jaecques stelde Priske aan bij afwezigheid - nog steeds - van een nieuwe sportief directeur bij Antwerp. Hij is er echter zeker van dat Antwerp de juiste keuze maakte. “Brian heeft ons overtuigd met zijn kennis: over voetbal, over de Belgische competitie én over Antwerp”, aldus Jaecques. “Hij werd in zijn eerste seizoen als jonge topcoach al kampioen en het jaar nadien bevestigde hij met een tweede plaats. Maar meer nog: hij kon uitleggen hoe hij dat hier ook wil doen.”

De precieze samenstelling van de spelersgroep, zowel wat betreft nog te verwachten aanwinsten als het al dan niet blijven van spelers als Dieumerci Mbokani en Didier Lamkel Zé, is intussen nog niet duidelijk. “Ik ga me naar de buitenwereld niet uitspreken over individuele spelers of profielen”, zegt Priske. “Dat bespreken we intern. Ook over het spelsysteem ga ik nog geen verklaringen afleggen. Ik sta wel voor hoog druk zetten, veel druk zetten, en van daaruit snel kansen creëren en proberen te scoren.”