Antwerp stelt nieuwe T1 Brian Priske voor: “Ik voel de ambitie en passie van deze club”

“Ik voel de ambitie en passie van deze club. Ik deel die gevoelens, ik hou van winnen en wil winnen. Dat is waarom ik hier ben.” We moeten zeggen, Brian Priske maakte indruk met een helder, zeer uitgebreid betoog. “Ik wil mijn twee voorgangers, Ivan Leko en Franky Vercauteren, danken voor de fundamenten die ze achterlieten. Ik ben blij dat ze het goed deden, maar kijk vooruit om beter te doen.” Every inch a gentleman, maar wel met grenzeloze aspiraties.

Opvallend ook: de schijnbare discrepantie tussen de rustige aard van Priske en het immer explosieve karakter van de Great Old. Maar schijn bedriegt soms, zo blijkt.

“Ik denk dat dit heel goed gaat samengaan. Ik ben effectief rustig, maar vanbinnen zal er altijd een vuur branden”, vertelde hij. Algemeen directeur Sven Jaecques pikte spontaan in. “Brian is kalm, dat klopt, maar tegelijk is hij ook bijzonder energiek. Als je ziet hoeveel uren hij op de club is, hoe alles vooruit moet gaan, hoe ongeduldig hij is om te presteren en te werken. Wij denken dat dit een goede combinatie wordt.”

Waarop we Jaecques enkele namen voor de voeten gooiden. Die van Michael Frey om te beginnen. Weliswaar topschutter bij degradant Waasland-Beveren, maar wat gaat dat geven bij een topclub? “In januari deden we al een poging om hem los te weken, maar toen wou Waasland-Beveren logischerwijs niet meewerken. Nu heeft Michael ons overtuigd dat hij een zeer clever man is, die in verschillende gesprekken alles wou weten over de club, onze bedoelingen, de coach. In voetbal zijn geen garanties, maar qua profiel en mentaliteit past hij perfect bij onze club.”

Volgende naam: Luciano D’Onofrio. Tenminste, zijn opvolger. Hoe staat het daarmee? Jaecques: “Je vervangt niet zomaar iemand die een boegbeeld binnen het Belgisch en Europees voetbal is. We praten wekelijks met twee, drie mensen, het kon al gebeurd zijn, maar zomaar iemand nemen gaan we niet doen.”

Volgende in het rijtje namedropping: Dieumerci Mbokani. Jaecques moet lachen. “Dieu wil nog altijd vijf jaar, wij willen nog altijd maar een half jaar geven. Er zijn gesprekken op een open manier, we zien wel of het tot een overeenkomst leidt.”

Waarna we, last but not least, nog even polsten naar de situatie van Didier Lamkel Zé. “Hij is een figuur. Het is nu (gisteren, red.) vrijdag, maandag of dinsdag is nog ver weg. Maar we verwachten dat hij er is. Hij is één van de spelers die, sportief, een stap hogerop kan maken en dat zou willen, maar voetbal is vraag en aanbod en het juiste moment en dat is er nu niet. We hebben nog geen enkel concreet bod op hem ontvangen.”

