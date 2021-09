Antwerp start ook in Europa League met ambitie: “Champions League is makkelijker, qua tijdstip toch”

AntwerpOverwinteren? Thuis winnen? Spelers in de vitrine zetten? Of is de campagne nu al geslaagd? Wij vroegen ons af wat Antwerp van deze Europa League-campagne verwacht. Bestuur, speler en coach zijn unaniem: “We willen veel punten pakken.”

Olympiakos: Grieks recordkampioen en 19 (!) keer deelnemer aan de groepsfase van de Champions League.

Eintracht Frankfurt: UEFA Cup-winnaar in 1980, twee jaar geleden nog halvefinalist in de Europa League.

Twee ploegen met een pak Europese ervaring die Antwerp treft in zijn Europa League-groep. Op de UEFA clubranking staan beide clubs zelfs hoger dan Club Brugge. Ook Fenerbahçe is een naam als een klok. In 2016 versloegen de Turken Man United nog, drie jaar eerder speelden ze de halve finale van de Europa League. In 2008 waren ze zelfs kwartfinalist in de Champions League. Dit seizoen moeten Luiz Gustavo, Mesut Özil en Papiss Cissé Fener laten overwinteren.

Quote We moeten ook durven zeggen dat we niet enkel meedoen om mee te doen. We willen ook iets neerzetten. Algemeen directeur Sven Jaecques

U merkt het, ’t zijn drie kleppers waar de Royal Antwerp Football Club vanaf morgen de strijd mee aanbindt. Met enkel de olympische gedachte voor ogen? Dan kent u de Great Old nog niet.

“Aantreden in de Europa League was ons eerste doel, en is veel beter dan de Conference League, we moeten ook durven zeggen dat we niet enkel meedoen om mee te doen. We willen ook iets neerzetten”, vertelt algemeen directeur Sven Jaecques ons. “Los van het resultaat van gelijk welke wedstrijd, zorgt dit voor meer uitstraling van club en spelers, zal ook de waarde van de club en de spelers groeien, en zal dit ook in sportief opzicht alleen maar goed zijn voor ons groeiproces. Het is heel moeilijk om er een aantal punten op te plakken of te zeggen dat we bij de eerste twee zullen eindigen, maar we willen wel heel graag en gaan er ook alles aan doen. Al zal veel afhangen van die eerste match”, beseft hij.

Volledig scherm Birger Verstraete. © Photo News

Donderdag, en ‘s zondags weer

Brian Priske speelde vorig seizoen met Midtjylland nog de groepsfase van de Champions League. De Antwerp-coach ziet deze Europa League-campagne echter niet als een stap terug. “Europa League is écht moeilijk. Je speelt op een donderdagavond, erg laat, om zondags al weer aan de bak te moeten. Op dat vlak is Champions League makkelijker, met wedstrijden op dinsdag of woensdag”, vindt hij. Geheel in lijn met de huisstijl legt de Deen de lat lekker hoog. “Ik zou heel graag overwinteren. Thuis kunnen we veel punten pakken, lijkt me. Ook tegen dit soort ploegen. Op de Bosuil is alles mogelijk. Ik heb vorig seizoen veel geleerd, die ervaring neem ik mee.”

Voor middenvelder Birger Verstraete kan de campagne nog voor ze begonnen is al niet meer stuk. “Ik vind dit een zálige poule. Olympiakos, Frankfurt, Fenerbahçe... We spraken op Eupen al van een veldslag, wat gaat dít dan geven? Qua tegenstanders is de Europa League voor mij al geslaagd. Als we nu ook nog veel punten pakken, is het helemaal top.”

Volledig scherm © Photo News