Antwerp stapt naar rechtbank: Great Old vecht regel van 6 ‘voetbalbelgen’ in wedstrijdkern aan

AntwerpAntwerp wil af van de verplichting om minstens zes in België opgeleide spelers in de wedstrijdkern te hebben. De club stapte daarvoor zelfs naar de rechtbank, zo meldt de RTBF. Het Europees Hof van Justitie zal zich in de komende maanden over de kwestie buigen.

Begin vorig jaar nam Antwerp advocaten Jean-Louis Dupont (bekend van het Bosman-arrest) en Martin Hinsel onder de arm om de minimumquota voor ‘voetbalbelgen’ in vraag te stellen. Momenteel moeten onze profclubs van de KBVB minstens zes in België opgeleide spelers op het wedstrijdblad hebben. In Europese competities moeten er op vraag van de Uefa minimum acht ‘homegrown players’ op de ‘squad list’ voorkomen. Volgens Antwerp is die reglementering in strijd met de wetgeving omtrent het vrije verkeer van werknemers en met het vrije concurrentiebeginsel.

Antwerp trok eerst naar het Belgisch Arbitragehof voor de sport (BAS) om de zaak aan te kaarten, maar daar ving de Great Old bot. Het BAS oordeelde dat de zaak deels onontvankelijk was en voor het ontvankelijk deel ongegrond. Wat volgde was een annulatieberoep bij de Rechtbank van Eerste Aanleg in Brussel. Die rechtbank vroeg het Europees Hof van Justitie zopas om de knoop definitief door te hakken.

Als het Europees Hof Antwerps redenering volgt, kan dit verregaande gevolgen hebben. In ons land zou het de deur open zetten naar een nog grotere toevloed van buitenlandse spelers. Ook de Uefa volgt de zaak aandachtig, want de Europese voetbalbond heeft dus een gelijkaardige, juridisch eveneens betwistbare regel. Het is wel nog even wachten op een uitspraak. De verwachting is dat het Europees Hof pas over vijftien tot achttien maanden een uitspraak doet.