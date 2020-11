Antwerp staat voor cruciale week: “Heel gelukkig, maar we zijn nog nergens”

“Deze 9 op 12 is ook gewoon top”, vertelde Sven Jaecques ons donderdagnacht in Oostenrijk. De algemeen directeur legt de lat voor zichzelf en de club ontzettend hoog, maar kan ook best genieten van zo’n ouderwets Europees avondje. “Genieten heb ik in het verleden te weinig gedaan. Ik heb dat moeten leren. Maar kijk: van de bekerwinst zijn we nog altijd aan het genieten (lacht). Het werkt in beide richtingen: ik ben ook niet kapot als we 1-1 spelen in Oostende. Da’s frustrerend, en ik zal eens luid vloeken, maar ik lig er niet wakker van. De volgende match loert immers al om de hoek.”

Aantal zaken rechtzetten

“Onze campagne tot dusver is fantastisch, en we zijn heel gelukkig, maar we zijn nog nergens. We gaan niet rekenen op een zege van Tottenham in Linz. LASK heeft een goede ploeg. Ik ga akkoord als je schrijft dat het ook anders had kunnen lopen. Maar dat had het de voorbije drie wedstrijden in de competitie ook gekund, toch? Da’s voetbal. En deze zege is geen ‘of-verhaal’.”

Daarmee bedoelt hij dat de focus vrijdag al richting vanavond, richting OHL, ging. “Wij willen ook tegen hen winnen. En in de competitie een aantal zaken rechtzetten. Wat dan? We hebben de voorbije weken niet gekregen wat we verdienden. We hadden die drie laatste wedstrijden eigenlijk alle drie kunnen winnen. Da’s frustrerend. Die Europese zege tegen LASK is niet gewoon één avond met goed nieuws”, gaat hij verder. “Het is belangrijk om veel vertrouwen uit die match te putten. We moeten ons ervan bewust zijn dat we een goede kern hebben met kwaliteiten en mogelijkheden, maar het is ook belangrijk om realistisch te blijven en na een overwinning als deze niet te gaan zweven. Het is oké, maar er is nog veel werk. We winnen deze wedstrijd op mentaliteit, maturiteit en door op het juiste moment onze kansen af te maken. Wat we de voorbije vier matchen niet deden, doen we nu wél. Daarop moeten we voortgaan. Want zonder de kwalificatie, die nog niet zeker is, en zonder de combinatie met een sterke competitie in eigen land, ben je niks. Maar we zijn op de goede weg.”