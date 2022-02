Antwerp-speler Seck na Africa Cup-winst én ruzie met Amallah: “Ik ben kalm, tot ze me raken waar ik niet wil geraakt worden”

De 100 Belgen VIDEO. Radja Nainggolan: "Ik schaam me er niet voor, maar ik kruip niet meer achter het stuur als ik drink”

2021 was voor Radja Nainggolan het jaar van de succesvolle transfer naar Antwerp. Maar hij liet zich ook opmerken met een rijverbod na een dronken rit door Antwerpen en een filmpje over het weggewaaide dak van de Bosuil, dat hem een preek van de voorzitter opleverde. “Ik schaam me er niet voor, maar ik zal niet meer drinken en achter het stuur kruipen”, zegt hij in een interview voor de 100 Belgen van 2021 van Het Laatste Nieuws, waar hij op de 96ste plaats staat. Bekijk hierboven wat hij nog allemaal zei.

22 december