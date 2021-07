Antwerp snuffelde aan Alderweireld, maar die moet nog 15 miljoen euro kosten

Hij wil weg bij Tottenham. En liet de Spurs dat ook weten. Toby Alderweireld is toe aan iets anders. Een Belgische club? Waarom niet. De Antwerpenaar is aan het bouwen in Kapellen, hij zegt geen nee tegen een terugkeer naar ons land. Dat kwam ook Royal Antwerp FC ter ore. De razend ambitieuze Great Old informeerde zich bij de entourage van de speler. Helaas, ze kwamen van een kale reis terug. De Rode Duivel is onhaalbaar voor eender welke Belgische club. De verdediger ligt nog twee jaar onder contract bij Tottenham. Transferprijs: 15 miljoen euro. Zelfs voor Antwerpse bek geen spek.