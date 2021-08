Antwerp slaat dubbelslag op de transfermarkt: Great Old rondt komst van Vines én Eggestein af

Sam Vines, een 22-jarige Amerikaans international, komt over van Colorado Rapids, en tekende voor 3 jaar (met optie). De transfer hing al langer in de lucht, maar liep wat vertraging op omdat de linksachter met zijn land actief was op de Gold Cup. Met de Verenigde Staten won hij in de nacht van zondag op maandag nog dat Noord- en Midden-Amerikaanse landentoernooi. Vines viel na 65 minuten in en speelde omdat er verlengingen waren een uur mee. Hij scoorde ook de winning goal in de groepswedstrijd tegen Haïti.