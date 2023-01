Antwerp neemt in eigen huis vlotjes de maat van Standard, Janssen twee keer aan het kanon

In 2023 speelde Antwerp tot nu toe vijf officiële matchen en in vier daarvan klom de Great Old binnen het kwartier op voorsprong. Het was zo tegen AA Gent, Racing Genk (voor de beker), Oostende en nu ook tegen Standard. Echt verrassend was die vroege goal dus niet, net zo min als de naam van de doelpuntenmaker. Vincent Janssen kende in de weken voor het WK een wat ‘drogere’ periode, maar is nu weer helemaal on fire. De Nederlandse international puurde een treffer uit een op zich iets te hoge voorzet van Bataille. Opmerkelijk: het was pas Janssens eerste kopbaldoelpunt sinds zijn komst naar de Bosuil.