Antwerp neemt ex-minister Muyters en drie ondernemers op in raad van bestuur

VOETBAL 1A Ritchie De Laet met Antwerp pijnlijk de boot in op Zulte Waregem: “Verzuimd om de match dood te maken”

Na de 15 op 15 van voor de interlandbreak kwam het verlies op Zulte Waregem als een koude douche over de Antwerpse hoofden heen zaterdagavond. “Wat ons in de tweede helft is overkomen, daar is gewoon geen verklaring voor”, sakkert Ritchie De Laet - ook nu weer linksachter. “Dit hadden drie gouden punten kunnen zijn.”

17 oktober