Antwerp met Refaelov tegen Genk? Vercauteren blokt vragen af: “Of zijn transfer invloed heeft op groep of niet, is verloren tijd en energie”

Maar op een persmoment van coach Frank Vercauteren mochten daarover geen vragen komen. Over Refaelov nam Vercauteren wel zelf het woord: “Daar kunnen we vandaag nog niet over communiceren. Op tijd en stond zal de club een mededeling geven om te zien wat gebeurt en niet gebeurt. Nu is het nog iets te vroeg, heb nog wat geduld.” Refaelov trainde vandaag wel gewoon mee met de groep en zal dat in principe ook morgen doen, liet Vercauteren uitschijnen: “Of het zou moeten zijn dat er iets anders uit de bus komt.”

Alleen omfloerst wou Vercauteren meer zeggen over Refaelov, en ook over andere spelers die eventueel met hun toekomst bezig zouden zijn omdat hun contract afloopt en ze nog geen zekerheid hebben over een verlenging, zoals Mbokani en Jordan Lukaku. “Dat mag niet leven in de groep”, vindt Vercauteren: “Iedereen heeft een contract tot eind juni, en moet ervoor zorgen dat je dat contract goed naleeft. Je moet niet bezig zijn met de toekomst, maar met vandaag en morgen. (...) Het belangrijkste is nu Antwerp tegen Genk, en niet het belang van de ene voor het belang van de andere of dat van de club. Het gaat nu niet over Refaelov tegenover ik weet niet wie. Vragen of zijn transfer nu al dan niet invloed heeft op de groep, dat is verloren tijd en energie om daarmee bezig te zijn. Je moet focussen op de match.”