Antwerp laat er geen gras over groeien: Bjorn Engels én Jelle Bataille verhuizen naar de Bosuil

Als Engels slaagt voor zijn medische tests, ligt er een contract tot 2026 klaar voor de verdediger die in de zomer van 2019 het Franse Stade Reims inruilde voor Aston Villa. Zijn droomtransfer naar de Premier League draaide echter uit op een teleurstelling. Zijn eerste seizoen bij de Villans begon hij als basisspeler, maar onder meer vanwege blessureleed belandde Engels op het achterplan. Afgelopen seizoen speelde hij geen minuut. In totaal trad hij in 19 wedstrijden aan voor Aston Villa. Bij Antwerp wil Engels zijn carrière herlanceren.

Volledig scherm Bjorn Engels (rechts), hier in duel met Harry Kane. © Photo News

Engels genoot zijn jeugdopleiding bij Club Brugge en debuteerde in augustus 2013 in de hoofdmacht. In die bewuste competitiewedstrijd tegen KV Oostende scoorde de kopbalsterke verdediger meteen voor blauw-zwart. Engels groeide uit tot een van de sterkhouders in de defensie, maar door een knieblessure kon hij de twee seizoenen daarop niet bevestigen. In zijn vierde jaar in Brugse loondienst kwam Engels opnieuw boven water, maar opnieuw gooide een blessure, aan de schouder, roet in het eten. In vier seizoenen speelde Engels 80 wedstrijden voor Club Brugge in de Jupiler Pro League. Na zijn periode bij de Bruggelingen koos de verdediger in de zomer van 2017 voor een weinig succesvol avontuur in Griekenland bij Olympiakos.

En het verdedigende compartiment van Antwerp kreeg nóg een serieuze boost, want ook Jelle Bataille maakt de overstap. Bataille, jeugdproduct van KV Oostende, speelde in totaal 92 wedstrijden voor de kustploeg. De tot offensieve rechtsachter omgevormde flankaanvaller was afgelopen seizoen een belangrijke pion in het team van Alexander Blessin, dat vijfde werd in de reguliere competitie en het tot in de Europe play-offs schopte.

“We zaten verscheidene keren rond de tafel met Jelle om hem langer aan onze club te binden”, verklaart CEO Gauthier Ganaye op de KVO-website. “We kwamen echter niet tot een overeenkomst en vermits hij maar een contract meer had tot 2022 zagen we ons genoodzaakt om hem te verkopen. Het leek ons ook duidelijk dat Jelle zélf ook een nieuwe stap wilde zetten in zijn carrière. We wensen hem er in elk geval veel succes toe en bedanken hem voor zijn bijdrage aan deze club. De inkomende transfersommen zullen worden aangewend om onze club te versterken in alle linies. We zijn daar volop mee bezig en ik kan met zekerheid zeggen dat we komend seizoen zeker opnieuw een competitieve ploeg zullen hebben.”

Antwerp lijkt dus aan een heus offensief begonnen te zijn op de transfermarkt, nadat gisteren ook al de komst van Michael Frey werd bekendgemaakt. De Zwitser, die vorig seizoen op uitleenbasis bij Waasland-Beveren tot 17 goals kwam, wordt overgenomen van het Turkse Fenerbahce. Het contrast met het tijdperk-D’Onofrio, waarin er haast altijd werd gewacht tot kort voor het sluiten van de transfermarkt om fors uit te halen op de transfermarkt, is groot...