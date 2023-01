Antwerp krijgt deksel op de neus: Disciplinair Comité trekt schorsing van Stengs op naar vier matchen effectief

KIJK. Rood voor Stengs na slag richting Diawara

Toch was er voor Antwerp ook nog een beetje goed nieuws in het dossier Stengs. De opgelegde straf gaat pas na woensdag in. Op die manier kan trainer Mark van Bommel zijn Nederlandse landgenoot toch nog opstellen in de belangrijke cupmatch van woensdag op Union. Geen overbodige luxe, want Van Bommel heeft nog amper fitte middenvelders over.