Antwerp kondigt Gyrano Kerk aan: pijlsnelle dribbelaar die zowel op de flank als in het centrum kan spelen

Met Marc Overmars (sportief directeur), Mark van Bommel (T1), Frenkie Overmars (scout), Andries Ulderink, John Stegeman, Egid Kiesouw, Jürgen Dirkx (allen assistent-trainers) en de spelers Vincent Janssen, Calvin Stengs en Jurgen Ekkelenkamp zijn er al heel wat Nederlanders actief op de Bosuil. En nu voegt Gyrano Kerk zich aan dat lijstje toe. Kerk speelde het voorbije anderhalf seizoen voor het Russische Lokomotiv Moskou, maar “maakt nu gebruik van een uitzonderingsbepaling van FIFA om de overstap naar R Antwerp FC te maken”, zo schrijft RAFC. De Nederland tekent er een contract tot het einde van het seizoen.

Gyrano Kerk is een geboren Amsterdammer die weliswaar nooit bij Ajax is gepasseerd. Via een aantal kleinere clubs kwam de 1m83 grote spits in 2012 bij FC Utrecht terecht. Daar debuteerde Kerk op 18-jarige leeftijd in de eerste ploeg. Na een uitleenbeurt bij de Nederlandse tweedeklasser Helmond Sport kende Kerk zijn grote doorbraak bij Utrecht. Na 42 doelpunten en 43 assists in 175 officiële matchen voor Utrecht verkaste Kerk in september 2021 naar Lokomotiv Moskou.

Overigens was Anderlecht in die periode ook erg geïnteresseerd in de pijlsnelle aanvaller, maar de transferprijs die Utrecht in gedachten had (zeven miljoen euro) bleek voor RSCA te hoog gegrepen. Lokomotiv Moskou, met toen de Oostenrijker Ralf Rangnick als technisch directeur, speelde het kortst op de bal. “Rangnick speelde een grote rol in mijn transfer”, verklaarde Kerk destijds bij elfvoetbal.nl. “Ik had twee fijne gesprekken met hem. Hij zei dat hij me al langer volgde en dat ik perfect paste in Lokomotivs manier van spelen: aanvallend voetbal met hoge druk.”

Volledig scherm Kerk in actie bij Utrecht © Photo News

Kerk begon vol goeie moed aan zijn avontuur in Rusland, maar de oorlog tussen Rusland en Oekraïne maakte de situatie er niet aangenamer op. Antwerp probeert daar nu dus van te profiteren om Kerk (tijdelijk) naar ons land te lokken. Het feit dat Kerk zowel centraal als op de flanken uit de voeten kan, maakt hem erg interessant voor Antwerp. Na het vertrek van Michael Frey is er centraal geen echt alternatief voor Vincent Janssen en ook aan de zijkanten kan de Great Old (door de blessures van Miyoshi en Valencia en de positiewissel van Stengs) iets extra’s gebruiken.

Kerk kan alvast mooie adelbrieven voorleggen. Zo stond hij vroeger bekend als de snelste speler en beste dribbelaar in de Eredivisie. Kwaliteiten die hij twee zomer geleden ook al eens toonde in een oefenmatch tegen Antwerp. Toen scoorde Kerk nog tegen zijn toekomstige werkgever.

Volledig scherm © Alexander Shcherbak/TASS/Sipa US