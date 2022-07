Antwerp klaar voor elk scenario in Kosovo, garanderen Alderweireld en Van Bommel: “Getraind op penalty’s, maar hopelijk komt het zover niet”

“We kunnen nu wel over de warme temperaturen praten, maar uiteindelijk moeten we gewoon een ronde verder geraken. De manier waarop maakt in principe niet uit”, gaf Mark van Bommel aan tijdens de persconferentie in aanloop naar de partij. “Of we een gelijkaardige match krijgen als vorige keer? Moeilijk te zeggen. Wij willen alleszins weer graag aanvallen. Het hangt er dus vanaf wat de tegenstander doet. Of we op penalty’s hebben getraind? Dat hebben we gisteren inderdaad gedaan, maar we hopen dat het zo ver niet hoeft te komen.”