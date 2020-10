“Antwerp is een work in progress. En iedereen weet: Paul Gheysens zal niet rusten eer het werk af is”

Europa League Antwerp Europees zonder Lamkel Zé, De Pauw en aanwinst Mbenza

8 oktober Opvallend. Geen Didier Lamkel Zé. Maar ook geen Nill De Pauw, Junior Pius en Louis Verstraete. Ook geblesseerden Alexis De Sart, Ivo Rodrigues en Sander Coopman ontbreken. Een heel lijstje ‘stevige’ namen zullen we bij Antwerp niét in actie zien de komende Europa League. De UEFA maakte gisteren de officiële spelerslijsten bekend. Normaal mag die lijst 24 namen bevatten, bij Antwerp zijn er dat maar 21 omdat er geen zelf opgeleide spelers zijn. Nog opvallend: ook nieuwkomer Guy Mbenza is er niet bij. Nochtans is Dieumerci Mbokani de eerste wedstrijd tegen Ludogorets geschorst.