Antwerp-icoon Lehnhoff (57) stuurde Anderlecht ooit wél wandelen: “Het nieuws rond Refaelov is storend”

Antwerp Er is leven na Dieu: het is aanpassen nu Mbokani out is, maar godzijdank is er... Lamkel Zé

7 februari Zoek zondag bij Antwerp opnieuw niet naar Mbokani (35). Dieu is geblesseerd. Achter de schermen doet Mbokani er alles aan om zo snel mogelijk weer fit te zijn. Intussen is het aanpassen voor Antwerp, zonder de topspits. Godzijdank is er... Lamkel Zé.