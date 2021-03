Antwerp geeft Mbokani niet vrij voor Congolese nationale ploeg

Antwerp Zes op acht, het was inderdaad weer wat met Lamkel Zé tegen Club Brugge

10 februari Zeven matchen tegen Club, vijf keer vindt Didier Lamkel Zé de spotlights. Slechts twee keer speelt hij een onopvallende match. In de overige vijf confrontaties gebeurde er altijd wel iets met het Kameroense enfant terrible. En ook in z'n achtste optreden schuwde hij de centrale rol niet. Dat is Lamkel Zé.