Antwerp geeft Lamkel Zé allerlaatste kans: “Hij mag niet meer actief zijn op sociale media”

AntwerpAntwerp heeft een statement de wereld in gestuurd over de situatie rond ‘enfant terrible’ Didier Lamkel Zé (24), die terug met de A-kern mag meetrainen. “We begrijpen de onvrede bij de fans”, klinkt het. De Great Old legt Lamkel Zé wel strenge regels op. “Hij mag niet meer actief zijn op sociale media."

Het integrale statement:

“Wij begrijpen de onvrede die er heerst omtrent het feit dat Didier Lamkel Zé vandaag heeft meegetraind met de A-kern van RAFC. Wij begrijpen die onvrede omdat ook wij vinden dat het gedrag van de speler niet goed te praten valt. Of nog duidelijker verwoord: ook wij vinden bepaalde gedragingen ronduit verwerpelijk. Dit gedrag ligt immers niet in de lijn met de normen en waarden van onze club. En doen pijn aan het supportershart.”

“Een speler die amok maakt met als doel om de club zomaar ‘makkelijk’ te kunnen verlaten, kan je als club niet belonen door daar simpelweg op in te gaan. Dit hebben we als club duidelijk gemaakt naar de speler in kwestie, maar zien wij ook als duidelijk statement naar alle spelers. Spelers die fouten maken, of dat nu onacceptabel gedrag is of bijvoorbeeld een reisverbod negeren, worden gestraft volgens de ernst van de feiten. Telkens is dit gekaderd binnen de volledige context van de feiten en in het belang van de club. Dat laatste primeert altijd. De best mogelijke oplossing is die die het belang van de club dient. Geen enkele individuele speler staat boven de club.”

“Wat betekent dit concreet in de situatie van Didier Lamkel Zé? De speler heeft zich geëxcuseerd naar de groep toe en mag niet meer actief zijn op sociale media. Daarnaast wordt de speler intensief begeleid door een medewerker van de club. Het feit dat Didier meetraint is geenszins een garantie dat hij wedstrijden met de A-kern speelt. Hij zal zijn kans moeten afdwingen bij onze vernieuwde technische staf. En onder ‘kans’ mag men gerust de allerallerlaatste kans verstaan.”

“Wij hebben als club begrip voor de emoties van de supporters. Die emoties zijn even oprecht als terecht. Wij delen die emoties als club. Waar we echter geen begrip voor kunnen opbrengen is dat trainingen van zowel beloften als 1ste ploeg worden verstoord. Dat verstoort de voorbereiding op wedstrijden en druist in tegen het clubbelang en leidt uiteindelijk net tot datgene wat supporter én club voor ogen hebben: sportief succes.”

“In die context kunnen we gerust spreken van een historisch jaar: winst in de Bekerfinale, Europese winst tegen Tottenham met overwintering en een gouden schoen voor Lior Refaelov. Dat net op de dag dat we als club onze eigen rood-witte Gouden Schoen in de bloemetjes zetten 40 gemaskerde supporters een training komen verstoren, nota bene op een terrein waar ook onze U9 trainen kan op geen enkel begrip rekenen. Dat is nefast voor het imago én de werking van onze club én raakt ook individuele spelers en medewerkers die hoegenaamd niets met het gedrag van één enkele speler te maken hebben. Hier wint niemand bij. Emoties en onvrede mogen geuit worden, maar niet op deze manier.”

“De impact van Covid-19 op iedere voetbalclub is enorm. Dankzij de steun van onze supporters en vooral de investeringen van Paul Gheysens en zijn familie kunnen wij momenteel standhouden, en zelfs verder investeren in onze infrastructuur en de sportieve werking. Antwerp is een moderne club geworden en is financieel gezond. We doen er alles aan om dit zo te behouden.”

“De club heeft al meermaals bewezen dat een open dialoog met de verschillende supportersgroepen leidt tot constructieve oplossingen. De club vraagt het vertrouwen om in deze situatie een oplossing uit te werken. Vertrouwen dat we de voorbije 3,5 jaar nog niet beschaamd hebben. We willen het beste voor de club zowel op korte als op lange termijn. We vragen jullie om vol te houden zodat we hopelijk snel de successen van het voorbije jaar samen kunnen vieren op de vertrouwde Bosuil.”