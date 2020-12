Antwerp FC wil morgen tegen Ludogorets Europese overwintering vastleggen: "Volgende stap in onze ontwikkeling”

AntwerpMatchday -1 vandaag voor Royal Antwerp FC. Morgenavond mogen zij een voorlaatste keer de wei op in de groepsfase van de Europa League. The stakes are high : winst en de Great Old zal ook na nieuwjaar op het Europese toneel actief zijn. Zelfs bij puntenverlies kan dat het geval zijn, als Tottenham wint op LASK. Tegenstander morgen: Ludogorets Razgrad. Samen met spelers Martin Hongla en Lior Refaelov blikken we al even vooruit.

“We zijn klaar om de drie punten thuis te houden.” Aan zelfvertrouwen geen gebrek bij Martin Hongla, afgelopen weekend nog doelpuntenmaker tegen OH Leuven. “Ik ben altijd klaar om te scoren, ook morgen dus. Ik heb nu een iets aanvallender rol in het elftal, iets wat me wel ligt”, vertelt de kersverse Kameroense international. Wat een verschil met vorig seizoen voor Hongla: onder Bölöni kwam hij omzeggens niet aan de bak/van de bank, onder Leko is hij één van de rood-witte steunpilaren. “Nochtans ben ik nog steeds dezelfde Martin”, lacht hij. “Het verschil zit hem in de trainer. Onder Ivan Leko krijg ik kansen, ik pas in zijn filosofie. Aan mij om te profiteren van de speelgelegenheid die ik krijg en te bewijzen dat ik het waard ben.”

Volledig scherm Hongla. © BELGA

Wie allang bewezen heeft dat hij het waard is, is Lior Refaelov. Een nieuwe match, een nieuwe kans om uit te blinken voor de Israëliër. Hij scoorde al tegen Ludogorets in de heenmatch, en deed dat ook tegen Tottenham en LASK. Is het morgen opnieuw prijs voor de kandidaat/topfavoriet voor de Gouden Schoen?

Refaelovs contract

“We hebben in de eerste plaats de ambitie om door te gaan, om een volgende stap in onze ontwikkeling te zetten, individueel en als team”, klinkt het. “Het is een heel leuke ervaring geweest tot nog toe, we gaan opnieuw ons best doen om te winnen, zonder te veel op voorhand te praten en te ver vooruit te kijken.”

Zullen wij dat dan even doen? Naar juni volgend jaar bijvoorbeeld: dan loopt Refaelovs contract op de Bosuil af. Als we Rafa vragen of z’n manager deze dagen niet erg veel telefoontjes krijgt, moet hij lachen.

“Interessante vraag. Maar je kent me ondertussen al, ik hou alles liever rustig. Laat ik het zo stellen: ik ben er vrij gerust in dat we in de komende weken voor alle partijen de best mogelijke deal zullen bekomen”, besloot hij.

Volledig scherm Refaelov. © Photo News

Wat met Faris Haroun?

Wat met Faris Haroun? Da’s één van de vragen die Antwerp momenteel bezig houdt. Haroun is namelijk de kapitein. Dé motor van de Great Old. Maar Haroun werd afgelopen maandag tegen OH Leuven op het uur ook uit voorzorg gewisseld. Dat had niks te maken met z’n gele kaart, wél met zijn lichamelijke toestand. Daarenboven is de middenvelder komend weekend geschorst tegen RC Genk. Wat met Faris Haroun dus, Ivan Leko? Sparen? Risico’s nemen? Altijd zetten?

“Faris is een héél belangrijke speler. Onze captain. We speelden dit seizoen één match zonder hem (op Anderlecht, red.), en verloren die. Dus als Faris op het veld kán staan morgen, zál hij op het veld staan. Dat hij zondag geschorst is, zit nog niet in mijn hoofd. We zitten nog niet op zo’n hoog niveau dat we nu kunnen beginnen rekenen. Nee, we kijken wie fit is, wie klaar is. En die zal spelen. Daar geloven we in. Als je Faris morgen op het veld ziet, is hij fit. Anders niet”, zegt Leko.

Volledig scherm Leko wijst de weg. © Photo News