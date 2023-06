Antwerp-fans die petitie lanceerden zijn “blij dat er weer zuurstof is” na voorstel Mintjens

“Mevrouw Mintjens, toon uw Antwerp -hart”, vroegen 12.500 fans vorige week via een petitie . Initiatiefnemer Dominik Van Landeghem zegt nu “heel blij” te zijn met het voorstel dat de grondeigenaar van de Bosuil op tafel heeft gelegd. “Ze heeft het aan ons toegelicht. Dat appreciëren we enorm.”

Een ‘gratis’ erfpacht van 99 jaar. Paul Gheysens die de komende vijf jaren Antwerp niet mag verkopen. Een vertegenwoordiger van de supporters in de raad van bestuur. En het voorkooprecht wanneer de familie Gheysens zou besluiten om de club toch te verkopen.

Dat is, in een notendop, het voorstel van Tania Mintjens om het stadiondossier van Antwerp uit het slop te halen. Paul Gheysens had haar vorige week nog “het probleem Mintjens” gedoopt, omdat hij onder de huidige voorwaarden niet kan of wil bouwen.

De Federatie van de Antwerpse Supportersclubs (FASC) lanceerde daarom een petitie. “Mevrouw Mintjens, toon uw Antwerp-hart.”

“Dat heeft ze gedaan”, zegt FASC-woordvoerder Dominik Van Landeghem nu. “We zijn zeer blij met haar communicatie. Er zit opnieuw zuurstof in het dossier. Ik ga me niet uitspreken of het nu een goed of slecht voorstel is. Dat is niet onze rol - wij staan aan de zijlijn. Maar we kunnen wel vérder in deze discussie. Dat is belangrijk.”

Tania Mintjens had via haar zaakwaarnemer Francis Vanderhoydonck de voorbije week contact met het FASC, zegt Van Landeghem. “Hij heeft het voorstel eerst aan ons toegelicht. Dat kan ik enorm appreciëren. En we begrijpen haar standpunt ook. Paul Gheysens heeft veel gedaan voor de club. Maar het voetbal is zoals een huwelijk: een koppel kan lang gelukkig zijn, maar dat kan morgen helemaal anders zijn. We zien ook wat er met Beerschot gebeurd is, en bij andere clubs met buitenlandse concerns die niets met verankering hebben. Vandaar dat mevrouw Mintjens zekerheid wil inbouwen.”

Van Landeghem benadrukt dat het niet de bedoeling was van de fans om Mintjens onder druk te zetten. “Dat hebben we hen ook laten weten. Het doel was om de zaak te helpen vooruitgaan. Dat lijkt gelukt te zijn. Onze frustratie is dat we volgend jaar misschien Champions League spelen met tweeënhalve tribune. Dat er een enorme wachtlijst bestaat met supporters die abonnementen willen kopen, maar dat simpelweg niet kunnen omdat er geen capaciteit is.”

En wat nu? Van Landeghem: “Ik zou de twee partijen zeggen: spreek toch maar eens af. Zet jullie in dezelfde kamer. Roép eens naar mekaar. Jullie komen op één punt overeen: jullie zeggen het beste te willen voor de club. Werk van daaruit verder.”

De familie Gheysens kijkt na het titelfeest uit op de Bosuil