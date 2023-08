Antwerp en OH Leuven dicht bij akkoord over Mandela Keita voor huur met aankoopoptie

INTERVIEW. Marc Overmars, recht door zee, over alle mogelijke voetbalza­ken: “Het kost je als club zes punten per jaar, zo’n half stadion”

“Calvin Stengs? We hebben een bepaald budget, hé.” Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Antwerp, spreekt vrijuit. Over alle mogelijke voetbalzaken bij de Great Old. “Dat stadion móet af.”