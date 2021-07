Antwerp-coach Priske weet waar het pijnpunt ligt: “Het is duidelijk dat er niet zo heel veel offensieve opties zijn in onze kern”

AntwerpAntwerp begint zondag aan de competitie op het veld van KV Mechelen. Voor Brian Priske betekent die match meteen zijn vuurdoop als trainer in de Belgische competitie. “Na vijf weken voorbereiding ben ik tevreden over waar we staan”, zegt de 44-jarige Deen. “Al kunnen we nog wel wat extra offensieve troeven gebruiken.”

Het was een ontspannen Brian Priske die vrijdagmiddag de pers te woord stond. De nieuwe coach van Antwerp is zeer te spreken over het verloop van de voorbereiding. “We hebben vijf weken goed en hard gewerkt. Er zit ook een uitstekende cultuur in de groep. Zo wilden de spelers vandaag bijvoorbeeld maar niet stoppen met trainen. Na twee uur hebben we ze van het veld moeten jagen (lacht). Ik hou van die instelling.”

De generale repetitie van vorig weekend tegen AS Monaco (0-0) beschouwt Priske grotendeels als geslaagd. “Heel de wedstrijd door hebben we prima verdedigd. We gaven amper iets weg”, aldus Priske. “In de eerste helft hebben we bovendien veel hoge druk kunnen zetten, waardoor we regelmatig de bal konden recupereren op een interessante plaats. Jammer genoeg konden we dat niet omzetten in een goal.”

Quote Wat ik over Lamkel Zé te zeggen heb? Niks. Brian Priske

Zondag moet Antwerp de geblesseerde recordaankoop Michel-Ange Balikwisha missen, al wou Priske dat niet officieel bevestigen. Op offensief vlak zou het wegvallen van Balikwisha een serieuze aderlating zijn en de aanval is bij de Great Old momenteel al niet de best gestoffeerde sector. “Het is duidelijk dat er niet zo heel veel offensieve opties zijn in onze kern”, beaamt Priske. “Vooraan kunnen we nog iets gebruiken. Maar de club is daar mee bezig, dus ik maak me niet ongerust. Ik focus op wie er al is en over het algemeen ben ik daar dus tevreden over. De rest zal in de komende weken wel volgen.”

En oh ja, op het einde van het persmoment viel onvermijdelijk ook nog even de naam Didier Lamkel Zé. De Kameroener zette eerder deze week de Bosuil nog eens op stelten en benadrukte zijn transferwens. Priske blokte het thema echter vakkundig af: “Wat ik over Didier te zeggen heb? Niks. Er valt gewoon niet veel over te vertellen. Ik denk dat de situatie heel duidelijk is.” De kans dat we Lamkel Zé nog ooit in een shirt van Antwerp zullen zien, lijkt dus zo goed als onbestaande.

