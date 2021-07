Antwerp-coach Brian Priske laat in zijn kaarten kijken: “Ik wil beter doen dan vorig seizoen”

‘t Moet geanimeerd geweest zijn, daar in het Nederlandse Horst, waar Antwerp een week op oefenkamp zit. Woensdagavond volgde de staf er de halve finale Denemarken-Engeland op groot scherm. U moet weten, in die staf zitten met hoofdcoach Brian Priske, assistent Anders Nielsen en keeperstrainer Peder Hansen drie Denen, maar met videoanalist Stephen Foyston ook een Brit. Praat iedereen nog met elkaar? “Ach, het was een verdiende zege van Engeland, ze waren beter”, geeft Priske toe. “Ze hadden wat geluk met die penalty, want dat was toch fiftyfifty, niet? Maar Engeland staat verdiend in de finale. De halve finale bereiken was fantastisch voor ons land. We zijn maar met vijf miljoen, hé. Ik ben fier Deen te zijn.”