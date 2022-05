Antwerp-CEO Jaecques over de toekomst van Priske: “We gaan vandaag of morgen met hem rond de tafel zitten, dan zullen we beslissen”

Antwerp Antwerp won tegen Union dan wel - nota bene hun eerste zege in play-off 1-, toch was hét gespreksonderwerp na de wedstrijd de toekomst van de coach van de Great Old, Brian Priske. “We hebben afgesproken dat we het seizoen met elkaar gingen afwerken en dan rond de tafel zouden zitten”, zo reageert Antwerp-CEO Sven Jaecques. “Dan zal de beslissing vallen.”

“Ik ben niet helemaal een tevreden man”, steekt Jaecques na de slotwedstrijd van de Champions’ play-offs van wal. “Je zit in die emotie van de wedstrijd, van de play-offs. En daar hebben we te weinig punten in behaald, een beetje naar het beeld van het hele seizoen. Met ups en downs. Maar er zijn ook een aantal heel goede zaken. We hebben Europees voetbal binnengehaald, we hebben ons geplaatst voor play-off 1. Maar als je het globaal bekijkt, dan overheerst toch ontgoocheling.”

Over de toekomst van Priske is er volgens de Antwerp-CEO nog geen besluit genomen: “Wij hebben met elkaar afgeproken dat we het seizoen met elkaar gingen afwerken en dan rond de tafel gingen zitten. En dat gaat vanavond of morgen al gebeuren. Dan valt er de beslissing ‘ja’ of ‘neen’, en dan zullen we die ook communiceren.”

Brian Priske: “Het is aan anderen om nu te beslissen”

“Het is een lang seizoen geweest”, vertelt Brian Priske na afloop. “Ik kan alleen maar naar m’n eigen werk kijken, en daar ben ik tevreden over. Ook over de rest van de staff. Iedereen heeft enorm hard gewerkt, ook met de spelers. We hebben 63 punten behaald. We hebben ons gekwalificeerd voor Europa. Daarvoor ben ik ook binnengehaald. Ik ben dan ook tevreden over hoe ik het heb gedaan. Ik ben trots op mijn werk. Het is nu aan anderen om te besissen of zij het ook goed vonden of niet. Dat is niet aan mij.”

Volledig scherm Brian Priske - Sven Jaecques © VTM