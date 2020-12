Antwerp bevestigt vertrek van Ivan Leko naar China: “We betreuren dat hij zijn contract vroegtijdig stopzet”

Antwerp bevestigde intussen het nieuws in een perscommuniqué. “Ivan Leko heeft zonet bevestigd dat hij zijn lopende contract met onmiddellijke ingang stopzet. Bijna twee weken geleden werd de club op de hoogte gebracht van interesse in Ivan Leko door het Chinese SIPG. Vandaag ontvingen we een officieel schrijven dat de coach zijn contract beëindigt en The Great Old per direct verlaat. In het verlengde van het vertrek van Ivan Leko vernemen we dat ook Edward Still (de assistent-coach van Leko, red.) de overstap zou maken naar China, al is dit nog niet officieel bevestigd.”