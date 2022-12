Antwerp aast op ‘veilige belegging’ Daley Blind: prijs en leeftijd hoeven geen obstakel te vormen

AntwerpKleurt Antwerp straks nog wat meer oranje? Volgens Nederlandse bronnen is WK-ganger Daley Blind nadrukkelijk in beeld op de Bosuil. Dat Blind op zijn 32ste nog weinig groeimarge heeft, lijkt voor Antwerp niet van tel. Ervaring en onmiddellijke inzetbaarheid primeren momenteel.

Met Vincent Janssen heeft Antwerp al een Nederlandse international in zijn rangen. En misschien brengt Janssen straks dus wel Daley Blind mee uit Qatar. Na Janssen, Ekkelenkamp en Stengs zou Blind de vierde Hollander kunnen worden in de kleedkamer van de Great Old. Dat Blind op de rood-witte radar is gekomen, hoeft niet te verbazen. Antwerps sportief directeur Marc Overmars voetbalde vroeger nog in één ploeg met Daley’s vader Danny en werkte bij Ajax samen met Daley zelf. In 2018 verkocht Overmars Blind junior voor 17,5 miljoen euro aan Manchester United, om hem vier jaar later voor 16 miljoen terug te halen.

Nu hoopt Overmars dat hij Blind in januari gratis kan losweken bij zijn vroegere werkgever. De ervaren linksback is onder voormalig Club Bruggetrainer Alfred Schreuder geen vaste basisspeler meer en ziet zijn contract in juni volgend jaar aflopen. Naar verluidt zou Blind in Amsterdam ongeveer 2,5 miljoen euro per jaar verdienen: veel geld voor een bankzitter en dus is Ajax het idee van een uitgaande transfer niet ongenegen. Met de hulp van grote baas Paul Gheysens is Antwerp dan weer capabel om dergelijke lonen uit te betalen. Ook Toby Alderweireld en Vincent Janssen spelen aan gelijkaardige voorwaarden.

99ste interland

Blinds prijs hoeft dus geen probleem te zijn. Zijn leeftijd evenmin. Dat de routinier zeker nog niet op is, onderstreepte hij in de voorbije dagen en weken op het WK in Qatar. In Nederlands eerste vier matchen miste Blind, die wegens eerdere hartproblemen een defibrillator liet inplanten, geen minuut. Hij was tegen de VS zelfs goed voor een goal en een assist. De kwartfinale van vanavond tegen Argentinië kan overigens zijn 99ste interland worden. Slechts acht Nederlandse voetballers hebben meer wedstrijden voor Oranje op de teller staan.

Al die ervaring wordt bij Antwerp als een pluspunt aanzien. In de eerste seizoenshelft stipte men binnen de club regelmatig aan dat men nog een vrij jonge kern had. Daar is iets voor te zeggen. In de laatste match voor de WK-break (op Club Brugge) zaten tiener Vermeeren en prille twintigers Pacho, Bataille, Yusuf, Stengs, Balikwisha, Krasniqi, Ekkelenkamp, Scott en Nsimba in de selectie. De enige dertigers waren Alderweireld en De Laet. Radja Nainggolan (34) is, zoals bekend, uitgerangeerd en Faris Haroun (37) ligt al geruime tijd in de lappenmand.

In de wetenschap dat men in de inhaalrace op leider Racing Genk nog slechts een kleine foutenmarge heeft, lijkt Daley Blind best wel een ‘veilige’ belegging voor Antwerp. Op linksback zag trainer Mark van Bommel onlangs Sam Vines voor meerdere maanden geblesseerd uitvallen. De jonge Argentijn Gaston Avila, die in de zomer werd gehaald als concurrent voor Vines, kende dan weer een hele lange aanpassingsperiode. Volgens Van Bommel heeft Avila in de jongste weken weliswaar stappen vooruit gezet, maar om daar nu plots alle heil van te verwachten… Dan boezemt Daley Blind meer vertrouwen in. Als Toby Alderweireld er vanaf dag één kon staan, moet Blind dat in theorie ook kunnen.

Ook Klich in beeld Volgens Poolse media heeft Antwerp trouwens ook een oogje op 41-voudig Pools international Mateusz Klich. De 32-jarige middenvelder is momenteel actief bij het Engelse Leeds. Daar is hij echter geen vaste waarde. Klich speelde in juni nog voor de Nations League tegen België, maar hij haalde de Poolse WK-selectie niet. Klich zou ook naar de MLS kunnen.

