Ampomah blijft op zijn hoede na eerdere besmetting: "Je moét dit serieus nemen"

Antwerp'Tudo passa' (Portugees voor 'Alles gaat voorbij'): in het voorbije jaar keek Nana Ampomah (24) vaker dan ooit naar de spreuk die hij op zijn linkerarm liet tatoeëren. Ampomahs transfer van Beveren naar Düsseldorf bracht immers niet wat hij er van verwachtte. Nu wil de winger zich herlanceren bij Antwerp. "Als we het hard genoeg willen, kunnen we kampioen worden."

Nana Ampomah zal heel het interview lang zijn mondmasker consequent op houden, ook al zit hij op meer dan anderhalve meter van ondergetekende. Het coronavirus kreeg de Ghanees afgelopen zomer al eens te pakken en dat heeft hem (terecht) voorzichtig gemaakt.

"Niet dat ik er toen veel last van had, maar een ziekte is geen grap. Je moet dat serieus nemen", aldus Ampomah. "Ik miste door corona een stuk van de voorbereiding en dat is natuurlijk nooit goed. Intussen ben ik conditioneel wel stilaan op niveau aan het geraken. Ik ben blij dat ik vorig weekend op Anderlecht mijn eerste basisplaats kreeg. Alleen jammer dat die match voor ons geen goed einde kende."

Volledig scherm © Photo News

Düsseldorf

Los van die nederlaag loopt Ampomah dezer dagen wel gelukkig rond. Toen hij een maand geleden een 2-jarige (huur-) overeenkomst bij Antwerp kon ondertekenen, was dat ergens een opluchting. Bij het Duitse Fortuna Düsseldorf - gezakt naar tweede klasse - zat de dribbelkont min of meer op een dood spoor.

"Bij Düsseldorf was ik in het begin meteen twee maanden out door een blessure en daardoor liep ik lang achter de feiten aan", legt Ampomah uit. "Ik heb niet het gevoel dat ik ginder mislukte, want er kwamen nooit veel échte speelkansen. Misschien was ik gewoon niet de juiste speler op het juiste moment. Ik neem Düsseldorf helemaal niets kwalijk, maar ik heb wel laten blijken dat ik graag weg wou. Als speler moet je soms denken aan je eigen toekomst. Toen Antwerp op de proppen kwam, kon ik niet 'nee' zeggen. Antwerp is één van de beste ploegen in België, mijn tweede thuis. Dan moet je niet twijfelen. Dit is voor mij een goede stap. De rest laat ik achter mij."

Volledig scherm © Photo News

"Antwerp ís een topclub"

Ampomah is nu in een razend ambitieuze omgeving terecht gekomen en dat spreekt hem enorm aan. "Niemand van het bestuur heeft mij moeten komen vertellen wat de doelstellingen zijn. Je voelt gewoon dat dit een topclub is, bijvoorbeeld aan de mindset binnen de kleedkamer. Natuurlijk kunnen we de titel pakken. Maar in plaats van daar veel over te praten, moeten we vooral hard blijven werken van match tot match. Als we het écht hard genoeg willen, is er veel mogelijk. Zo bleek bijvoorbeeld in Europa tegen Tottenham."

Ampomah zelf hoopt zich in de komende maanden te kunnen presenteren als een completere speler dan hij was bij zijn vertrek uit België. "Onder andere op defensief vlak heb ik stappen gezet. In het begin van mijn carrière wou ik ook wel mee verdedigen, maar ik kón het gewoon niet zo goed (lachje). Nu weet ik al beter wat gedaan in balverlies. Hopelijk word ik op een dag zo allround als Sadio Mané van Liverpool. Hij is mijn grote voorbeeld."

