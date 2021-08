Algemeen directeur Antwerp zet boel op scherp na 0 op 6: “Graag meer passie zoals bij onze supporters”

AntwerpDa’s duidelijk. Ook het nieuwe Antwerp – zelfs met vastgoedmagnaat Paul Gheysens als baas – wordt niet op één dag gebouwd. Alleen laatste met 0 op 6, zonder het aanvallende, high pressing-voetbal dat Brian Priske adoreert: dat was niet het plan. Sven Jaecques, algemeen directeur van RAFC, blijft kalm (“Wat nu gebeurt, is niet onlogisch”) maar zet tegelijkertijd ook iedereen op scherp.

“Het is zeer atypisch voor Antwerp dat we na 0 op 6 rustig blijven”, zegt ­Jaecques. “Omdat we zien wat er staat, vanwaar we komen en wat ze aan het doen zijn.”

Er ís effectief al veel veranderd op de Bosuil. Extreme Make-over: Antwerp Edition. De coachwissel, sportief directeur Luciano D’Onofrio die vertrok, sterkhouders als Dieu Mbokani en Lior Refaelov die weg zijn, om maar drie voorbeelden te geven. Hen vervangen is tot op vandaag a work in progress.

Volledig scherm © BELGA

“Als je zoveel in één keer moet wijzigen en nog maar aan 60 tot 70 procent zit van alle aanpassingen, kán die 0 op 6 inderdaad gebeuren, al hadden we dat natuurlijk niet automatisch verwacht”, gaat Jaecques verder. “Maar we missen Björn Engels, Faris Haroun, Michel-Ange Balikwisha, onze linksback die plots finale van de Gold Cup speelt (Sam Vines, red.), Koji Miyoshi die in halve finale van de Olympische Spelen zit, Alhassan Yusuf wiens documenten voor zijn arbeidsvergunning in Göteborg nog altijd niet in orde zijn... Als je dat allemaal optelt, zit je al snel aan meer dan een halve ploeg. Maar we gaan natuurlijk niet wachten met punten proberen pakken tot ze terug zijn.” (lacht)

Volledig scherm © Photo News

Wakker gemaakt

Al het voorgaande wil echter niet zeggen dat er excuses zijn voor die 0 op 6. Jaecques: “Het maakt me wel wat kwaad dat we geen punten pakken met wie er wél is. Als je kijkt wat er op het veld staat, is dat meer dan genoeg om competitief te zijn tegen Mechelen en Kortrijk. Die 0 op 6 maakt ons wakker en toont aan dat het niet zomaar gaat. De passie en het enthousiasme dat ik zondag van onze supporters zag, heb ik in die twee matchen iets te weinig gezien op het veld. Dat kunnen we, los van de goede intenties en het proces, niet aanvaarden.”

En wat denkt voorzitter – en natural born winner – Paul Gheysens van die gemiste start? “Hij is intelligent genoeg en zodanig betrokken in heel het proces om te weten dat wat nu gebeurt niet onlogisch is. Maar zeer strijdvaardig om dit zo snel mogelijk om te draaien”, besluit Jaecques.

Volledig scherm © BELGA