Achtvoudig Rode Duivel Jordan Lukaku op de dool bij Antwerp: “Zijn meerwaarde is tot nu toe beperkt geweest”

Antwerp-Anderlecht was een dieptepunt voor de thuisploeg in het algemeen en voor Jordan Lukaku in het bijzonder. De jongere broer van Romelu veroorzaakte een penalty, werd er los afgelopen bij de 0-1 en liet zich veel te makkelijk passeren bij de 0-4. Uw krant gaf de achtvoudige international een twee op tien voor zijn povere optreden.

“Lukaku had tegen Anderlecht een totale offday”, zegt Patrick Goots, voetbalanalist en voormalig boegbeeld van Antwerp. “Die penaltyfout was bijvoorbeeld bijzonder dom. Ik train nog een ploeg in provinciale en als er daar iemand zo een strafschop weggeeft, mag die het horen. Tegelijk moet ik erbij zeggen dat Lukaku niet elke week zo dramatisch presteert. Maar: ik kan me eerlijk gezegd ook weinig matchen herinneren waarin Lukaku een grote meerwaarde bracht. Toen Jordan bij Antwerp tekende, sprak hij de ambitie uit om naar het EK te gaan. Wel, dan moet je bijna wekelijks een zeven of meer scoren op je rapport. Dat is gewoon niet vaak genoeg gebeurd.”

Quote Over Lukaku’s verdedigen­de werk is ook wel één en ander te zeggen. Hij is niet altijd even secuur. Patrick Goots

“Op zich heeft Jordan best een goede voorzet in huis. Die gave is hij niet kwijt. Alleen blijven zijn offensieve rushes op de flank tot nader order beperkt”, verduidelijkt Patrick Goots. “En over Lukaku’s puur verdedigende werk is ook wel één en ander te zeggen. Hij is niet altijd even secuur. Zo geeft Lukaku me een eerder logge indruk. Zeker in het begin leek het dat hij wat te zwaar stond. Nadat zijn rechtstreekse concurrent Simen Jukleröd opzij werd geschoven, kreeg Lukaku volop de kans om in het ritme te geraken. Desondanks komt hij nooit helemaal los.”

Slotsom van Goots’ verhaal: “Lukaku bracht tot nu toe niet wat we er vooraf van hadden verwacht. Ik weet niet precies hoe het bestuur erover denkt, maar ik kan me eerlijk gezegd niet inbeelden dat Antwerp gehaast zal zijn om de aankoopoptie bij Lazio te lichten. Omgekeerd vraag ik me af of Jordan zich honderd procent goed in zijn vel voelt op de Bosuil. Bij de supporters klinkt er al langer kritiek en misschien is dat Lukaku ook ter ore gekomen. Ach, Jordan zal zelf ook wel beseffen dat hij beter kan. Het is jammer dat het voorlopig niet wil vlotten, want Lukaku heeft natuurlijk kwaliteiten en op links heeft de nationale ploeg niet zó veel alternatieven. Maar nogmaals: in zijn huidige vorm heeft hij uiteraard geen plaats bij de Rode Duivels.”

