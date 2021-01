Aardt Avenatti wel op de Bosuil? “Hij sprong eruit”

Michel Preud’homme was zot van hem. En toch werd het bij Standard nooit echt wat voor Avenatti. Was het de taalbarrière? Zijn blessures? Balletje bijhouden, kaatsen, deviëren in één tijd en scoren. Wat hij bij Kortrijk zo vaak liet zien, kwam er op Sclessin nooit uit. Drie goals in 28 competitiewedstrijden: da’s veel te weinig, wat maakt dat de aanvaller de voorbije maanden steeds meer op een zijspoor belandde bij de Rouches. En uiteindelijk zelfs naar de B-kern gestuurd.

Aankoopoptie: 2 miljoen

Bij Antwerp hoopt ‘Air Avenatti’ - hij is 1m97 - weer een rood-wit shirt aan te trekken waarin hij wél scoort. De Great Old huurt hem tot het einde van het seizoen en bekwam ook een aankoopoptie - naar verluidt eentje van ongeveer 2 miljoen. De spits verblijft voorlopig op hotel in Antwerpen, maar het is de bedoeling dat hij, samen met zijn hoogzwangere vrouw Jessica en zoontje Vincenzo (bijna 2), zo snel mogelijk naar ‘t Stad verhuist. Zoek hem vanavond tegen Waasland-Beveren nog niet, ook binnen twee weken moet hij Standard-Antwerp om contractuele redenen (Antwerp nam het loon niet over, red.) missen.

Maar waarom precies koos Antwerp Avenatti en omgekeerd? Algemeen directeur Sven Jaecques legt het ons graag uit: “Een transfer doen is nooit makkelijk, in januari zeker niet. Je hebt dan geen voorbereiding, er zijn geen dertig matchen meer, je moet direct inzetbaar zijn, passen in het gezochte profiel,...” Dat profiel was ‘een diepe spits met lengte en scorend vermogen.’ “Zo’n type, met die speelstijl en grootte, hadden we nog niet. Avenatti was een opportuniteit. Ja, hij heeft niet veel gespeeld, achteraf zal blijken of dat een voor- of een nadeel was. Maar we kennen zijn kwaliteiten van bij Bologna en Kortrijk, en da’s uiteindelijk nog niet zo lang geleden, toch? Als we verschillende spelers naast elkaar legden, sprong hij eruit. Bovendien kent hij de competitie en is direct inzetbaar.”

In rug van Mbokani

Avenatti rendeert het best in een tweespitsensysteem als ‘9,5'. De beste Avenatti in de rug van Mbokani: dat kan voor vuurwerk zorgen. Hij zal alleszins voor een broodnodige extra troef voorin zorgen, wat de onvoorspelbaarheid van de Antwerpse aanval alleen maar ten goede kan komen. En met op de flank een Jordan Lukaku die de bal tot op de centimeter precies kan plaatsen: ook daar kan muziek inzitten. (MVS)

