7 dilemma’s voor de Antwerpse nummer 7, Gyrano Kerk: “Corona heeft me heel wat moois gekost”

Antwerp Op weg naar Antwerp? “Ajax laat Daley Blind op zijn verzoek in januari gratis vertrekken”

Ligt de weg naar Antwerp open? Volgens de Nederlandse krant ‘De Telegraaf’ gaat Ajax in op het verzoek van Daley Blind (32) om in de wintermercato te vertrekken uit Amsterdam. Bij wijze van geste hoeft er zelfs geen afkoopsom betaald te worden voor clubicoon Blind, die nog een contract heeft tot volgende zomer. Antwerp legde in zijn zoektocht naar ervaring en onmiddellijke inzetbaarheid al een lijntje uit, maar er zijn nog kapers op de kust.

15 december