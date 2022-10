6 op 15 voor Antwerp, maar statistieken spreken vormdip tegen: meer balbezit en doelpogingen dan tijdens lange zegereeks

Je kan er niet omheen dat Antwerps puntenoogst in oktober magertjes oogt. Toch zou het niet correct zijn om te stellen dat de ploeg van trainer Mark van Bommel nu plots veel zwakker staat te spelen dan tijdens de eerste 9 speeldagen van deze competitie, toen ze 27 op 27 pakte. Afgelopen weekend, bijvoorbeeld, was het algemene aanvoelen dat Antwerp goed had meegedaan in de verloren topper tegen Genk. Antwerp had ook meer balbezit (54 procent) en leverde meer doelpogingen (19 versus 8) af dan de leider.

Efficiëntie als verschil

Het valt trouwens op dat Antwerp in de jongste 5 matchen qua balbezit en doelpogingen niet lager scoort dan tijdens de eerdere zegereeks. Integendeel: de jongste weken klokken de mannen van Van Bommel gemiddeld af op 61,2 procent balbezit, ten opzichte van 55,88 procent in het seizoensbegin. Voorts onderneemt Antwerp sinds begin oktober gemiddeld meer doelpogingen dan voordien (16,2 tegenover 11,11 pogingen per wedstrijd). Ook worden er tegenwoordig minder doelpogingen toegestaan aan de tegenstrever (7,4 tegenover 11,55).

Wat schoten binnen het kader betreft: de huidige cijfers zijn ongeveer gelijkaardig aan die van voor de break. Tot eind september mikte Antwerp gemiddeld 4 keer per match tussen de palen, exact evenveel als de opponenten. Nu zijn die cijfers gezakt tot 3,8 gekadreerde pogingen voor en 3,6 tegen. Conclusie 1: het grote verschil zit hem in de efficiëntie. Conclusie 2: het is dezer dagen allemaal niet zo slecht als de cijfers doen vermoeden en het was daarvoor ook niet zo goed als de cijfers deden vermoeden. Het terugvinden van de scherpte kan straks een groot verschil maken.

Voor interlandbreak 100 doelpogingen in 9 matchen: 11,11 gemiddeld

104 doelpogingen tegen in 9 matchen: 11,55 gemiddeld

36 gekadreerde pogingen in 9 matchen: 4 gemiddeld

36 gekadreerde pogingen tegen in 9 matchen: 4 gemiddeld

Gemiddeld percentage balbezit: 55,88 Na interlandbreak

81 doelpogingen in 5 matchen: 16,2 gemiddeld

37 doelpogingen tegen in 5 matchen: 7,4 gemiddeld

19 gekadreerde pogingen in 5 matchen: 3,8 gemiddeld

18 gekadreerde pogingen tegen in 5 matchen: 3,6 gemiddeld

Gemiddeld percentage balbezit: 61,2