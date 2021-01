10.750 euro boete als Vercauteren zondag op de bank zit, gisteren stond hij alvast niet op het oefenveld

Frank Vercauteren is terug in België. Dat had ook Marc Van Ranst gezien. Dat de nieuwe trainer van Antwerp meteen een halve dag op de Bosuil verbleef, vond de viroloog niet kunnen. Op Twitter klonk het streng: “Meneer Vercauteren verbleef meer dan 48 uur in Rusland. Rusland is een rode zone. Een quarantaine van 7 dagen, met testing op dag 1 en dag 7 is verplicht, ook voor trainers. Naar het werk gaan op dag 2 is geen goed signaal naar onze bevolking, @offical_rafc.”

Much ado about nothing, vinden ze bij Antwerp. De club benadrukt dat het in constant overleg stond met de medische instanties van de Pro League - nog voor de komst van Vercauteren. “Op 2 januari testte hij negatief. De coach is enkel en alleen op de club voor een bloedafname, een nieuwe Covid-test en een online persconferentie met volledige inachtname van de social distancing.” Bovendien vloog de nieuwe trainer van Antwerp niet met een lijnvlucht, omringd door tientallen andere passagiers, naar België. Hij deed dat in een privévliegtuig van Antwerpbaas Paul Gheysens.

De kritiek van Van Ranst gaat niet enkel om de gezondheidsrisico’s. Die zijn in het geval-Vercauteren betrekkelijk laag. Het is vooral een signaal naar het voetbal dat de hele maatschappij zich aan strikte regels moet houden. Alle Vlamingen die langer dan twee dagen in een rode zone zijn geweest, moeten zeven dagen in quarantaine. Frank Vercauteren dus ook.

Protocol

Eind december was er voor dezelfde reden al veel kritiek op het knuffelgedrag van voetballers na doelpunten en overwinningen. Aangezien de spelers wekelijks worden getest, is er een relatief laag risico. Maar in tijden dat de rest van de samenleving kerst moest vieren in zijn eigen bubbel, was het maatschappelijk niet verantwoord dat ze elkaar in de armen vlogen.

De Pro League greep in en tekende een nieuw protocol uit. Geen knuffels meer. En reizen mocht, maar enkel onder de strikte voorwaarden die voor iederéén gelden. Wie zondigt, betaalt een boete. 750 euro voor de speler. En maximum 10.000 euro voor de club.

Vandaar dat Antwerp zes spelers - van wie vier basispionnen - in quarantaine plaatst. Nana Ampomah, Dieumerci Mbokani, Guy Mbenza, Cristian Benavente, Martin Hongla en Junior Pius gingen naar het buitenland. “Ondanks duidelijke richtlijnen en expliciet afraden vanuit de club”, luidde de officiële communicatie van de club. “Ze zullen afhankelijk van hun datum van terugkomst de nodige tijd in quarantaine moeten doorbrengen. Ook als dat betekent dat zij daardoor niet in aanmerking komen voor de eerstvolgende wedstrijdselectie.” In principe zou die behandeling ook voor Frank Vercauteren moeten gelden.

Bij de andere eersteklassers kwam enkel Standard-verdediger Konstantinos Laifis te laat terug om dit weekend te kunnen spelen. Hij ging naar Cyprus om zijn zwangere vrouw bij te staan.

Nog dit. Inkomende transfers die komen van een club waar ook consequent getest wordt, zijn de uitzondering op de regel. “Er is een afspraak voor inkomende transfers van elitesporters vanuit het buitenland”, verduidelijkt de Pro League. “Spelers die drie dagen voor vertrek een laatste keer negatief getest zijn bij hun vorige werkgever, én meteen bij aankomst, mogen aansluiten.” Vercauteren is geen speler en komt ondanks zijn test in Rusland niet uit een ‘testomgeving’. Hij valt niet onder die laatste regeling.

Vercauteren stond gisteren alvast niet op het oefenveld bij Antwerp. T2 Rudi Cossey leidde de training.

