1 maand bij Antwerp, Radja Nainggolan ‘behind the scenes’: “Of hij nu met de koning of de materiaalman praat, hij heeft voor beiden evenveel respect”

AntwerpRadja rijdt te snel. Radja kleurt zijn haar. Radja drinkt een pint en rookt een sigaretje. Niks nieuws. Maar wie is Radja Nainggolan als er geen schijnwerpers in de buurt zijn? In de kleedkamer, tijdens de lunch, op de verzorgtafel. Dit verhaal is een ‘behind the scenes’ van Il Ninja. Eén maand Radja Nainggolan op de Bosuil, door de ogen van zij die hem omringen. “Hij is een gewone gast, zoals jij en ik.”