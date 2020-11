Zwak Anderlecht laat na aan leiding te komen: “Er komen nog kansen” (maar dan zal het beter moeten)

RSC AnderlechtZo verdien je de koppositie niet. Anderlecht bleef onder de maat in de Ghelamco Arena. “We hebben nagelaten het af te maken.” Onze watcher schat in wat dit Anderlecht nodig heeft om écht mee te doen bovenin.

“Moeilijke match”, stond er achteraf op het Twitter-account van RSCA. Beter had de communicatiecel gepost: “We waren ­matig.” Dat was eerlijker geweest. Gemiste kans. Vincent Kompany – zou hij niet mogen tweeten? – verbloemde niks. “Aan de bal was het te slordig. Bij ons en bij de tegenstander.”

Anderlecht kon voor het eerst sinds de vierde speeldag van het seizoen 2018-2019, zo berekende onze statisticus, eerste staan. Maar tegelijk zei de vleesgeworden voetbalbijbel erbij: “In Gent wonnen ze niet meer sinds 2016-2017.”

Futiliteitje, leek ons. De Buffalo’s zijn tegenwoordig een middenmoter, al zeker gezien de personeelsproblemen gisteren. En ­Anderlecht mocht wel wat vertrouwen hebben na de 6 op 6. Het beloofde een vlotte zege te worden, kortom. Niet dus – Anderlecht, toch…

Sinterklaas

Pas op, het had gekund, vond Kompany. “Omdat we de beste mogelijkheden hadden. Waren we zuiverder geweest, dan hadden we er nog meer gehad.” Hij somde op: “Percy had kunnen scoren, Amuzu en Percy hinderden mekaar, Verschaeren kwam alleen voor doel... Dat zijn beslissende fases.”

Tegelijk moeten we zeggen: de goal van ­Murillo was een cadeau van Gent-keeper Bolat. ’t Is niet omdat je een baard hebt, dat je je de sint moet wanen. “Dat doelpunt, goed, hé. Nadien laten we zelf na het af te maken”, aldus Kompany. “En dan is er een goeie voorzet voor een goeie spits.”

In de zoektocht naar een verklaring zei Kompany, die beloofde er “niet eeuwig op te zullen blijven terugkomen”, dat dit ­Anderlecht toch wel “erg jong” is. “Bij Standard zag ik een foutje van een jongeling, waarna iedereen over een jeugdzonde praat. (zucht) Ik wil maar zeggen...”

Dat houdt allemaal wel steek, maar is de bottom line niet dat RSCA “te slordig” was? Anderlecht was gewoon niet op de afspraak. “Dit is een gemiste kans”, moest ook ­Kompany erkennen. “Maar er komen er nog. Hopelijk leren we uit deze teleur­stelling – nu echt voor de allerlaatste keer. En dan is het in zeker opzicht een waardevolle match geweest.”

Wil je echt meedoen, moet het ooit stoppen. En dan nóg zul je je niveau als collectief moeten optrekken. Nmecha was ongelukkig, Tau zeer inefficiënt, Zulj te passief, Amuzu te voorspelbaar en Miazga te on­zuiver. Da’s veel.

Tussen de mensen

De keuzes van Kompany zijn al wéken ­logisch. Desalniettemin is zijn taak moeilijk. Verschillende bankzitters en tribune­klanten oordelen dat zij minstens evenveel kwaliteit bieden – dat krijg je nu eenmaal met een te grote spelersgroep en te wisselvallige resultaten. De enige manier om die jongens kalm te houden, is winnen. Dan maakt zo een stom tegendoelpuntje van Yaremchuk ineens een wereld van ­verschil.

Als we het glas halfvol zien: na twaalf speeldagen staat Anderlecht tussen de mensen, zoals dat dan heet. Gezien de wisselvalligheid, het parcours, een jonge coach en het recente verleden is dat best oké. Maar het zegt óók veel over de concurrentie. Stel je voor dat het Anderlecht van gisteren ineens gedeeld eerste had gestaan…

2020 moet echt niet zotter worden.

