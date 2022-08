Zirkzee stap dichter bij Anderlecht: spits speelt straks vermoedelijk weer in het shirt van paars-wit

Het was al maandenlang een publiek geheim, dat Anderlecht Zirkzee langer aan boord wilde houden. Alleen waren de opties voor paars-wit in het tussenseizoen beperkt. Hem nog een jaar huren, kon alleen als Zirkzee zijn lopende contract bij Bayern München (tot 2023) verlengde. En hem definitief overnemen was dan weer lange tijd te prijzig. Bayern bleef vasthouden aan de som van meer dan 10 miljoen euro.

Paars-wit was overigens niet de enige Belgische ploeg aan wie Zirkzee - die eveneens in beeld is bij PSV - gelinkt werd. Ook bij landskampioen Club Brugge viel zijn naam. Zirkzee werd er aangeboden, te midden de zoektocht naar een extra aanvaller. Daar bleef het evenwel bij. De interesse van Club werd nooit concreet, omdat Zirkzee net als Jutglà een spits is die ín de bal komt, in plaats van de diepte zoekt. Blauw-zwart speurt juist naar een tegenovergesteld profiel. Iemand die complimentair is met Jutglà. Iemand als Rasmus Hojlund, de Deense spits van Sturm Graz. Een dossier dat moeilijk blijkt - de vraagprijs bedraagt meer dan tien miljoen euro -, maar nog steeds van nabij opgevolgd wordt door Club.