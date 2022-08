Zijn stempel meteen gedrukt: Felice Mazzu best debuterende RSCA-coach van de eeuw en troeft onder meer Kompany en Vanhaezebrouck af

AnderlechtDe beste start van de eeuw. Felice Mazzu maakt indruk in zijn beginweken bij Anderlecht en dat uit zich in de cijfers. De laatste die beter debuteerde bij de recordkampioen, was Aimé Anthuenis in 1999.

Ook hij werd bezongen, op de tribunes en vlak buiten het Wankdorf Stadium in Bern. Het paars-witte publiek sluit Felice Mazzu steeds meer in de armen.

Niet onlogisch, met zes overwinningen in zeven matchen (en amper twee tegendoelpunten) hebben de fans in jaren niet zo’n goede seizoensstart meegemaakt. De laatste Anderlecht-trainer die dat voor mekaar kreeg, was Frank Vercauteren in... 2005. Alle 16 andere seizoenen liep het wel érgens stroef in de beginweken. Of het nu in de Jupiler Pro League of in de Europese kwalificaties was.

Maar het kan zelfs nog straffer. Mazzu is de beste debuterende coach op Neerpede van deze eeuw. In 1999 begon Aimé Anthuenis aan zijn ambtstermijn bij Anderlecht met zes zeges en een gelijkspel - één puntje meer dan Mazzu. Het gros van de andere trainers die na Anthuenis kwamen, hadden duidelijk een inloopperiode nodig vooraleer op toerental te komen in het Astridpark. Enkel John van den Brom, die tien jaar geleden arriveerde, komt met 16 op 21 nog in de buurt.

De resultaten die Mazzu op korte tijd neerzet, zijn dus uitermate knap. Ze worden extra in de verf gezet door de selectie waarmee hij die behaalt. Mazzu roteerde er in de eerste weken op los en zette zijn volledige kern in. Het resultaat: een gemiddelde leeftijd van amper 24 jaar - en zeggen dat Lior Refaelov met zijn 36 lentes dat cijfer in veel wedstrijden naar omhoog trok. De enige andere 30-plusser: Adrien Trebel (31).

Enkel Vincent Kompany deed het in zijn beginjaren - vaak gedwongen - met een nog jonger elftal. Mazzu kiest op zijn beurt bewust voor de jeugd, omdat hij Stroeykens, Arnstad, Sadiki en co klaar acht, én boekt er resultaten mee. De triomf in Bern was het beste bewijs. Met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar, en veel karakter en vechtlust, knokten de paars-witte jonkies zich naar een uitstekende uitgangspositie. Zij worden dezer dagen op sleeptouw genomen door de ervaren pionnen, zoals een trotse Wesley Hoedt donderdag al aangaf.

Wat de Anderlecht-fans nog meer kan doen dromen: Anthuenis werd destijds met ruime voorsprong kampioen. Ook Van den Brom, Hasi (die vlak voor de play-offs overnam) en Weiler pakten in hun debuutseizoen meteen de oppergaai.

Reken maar dat Mazzu in dat geval zijn eigen liedje(s) zal krijgen.

Mazzu neemt beste start sinds Anthuenis, enkel startende Kompany met jonger elftal 1999 - Aimé Anthuenis - 19 op 21 - gemiddelde leeftijd basisploeg: 27,4 jaar 2002 - Hugo Broos - 13 op 21 - gemiddelde leeftijd basisploeg: 27,5 jaar 2005 - Frank Vercauteren - 10 op 21 - gemiddelde leeftijd basisploeg: 27,1 jaar Volledig scherm Frank Vercauteren. © BELGA 2007 - Ariël Jacobs - 8 op 21 - gemiddelde leeftijd basisploeg: 26,4 jaar 2012 - John van den Brom - 16 op 21 - gemiddelde leeftijd basisploeg: 27,1 jaar Volledig scherm Cheikhou Kouyate en John van den Brom. © BELGA 2014 - Besnik Hasi - 13 op 21 - gemiddelde leeftijd basisploeg: 24,1 jaar 2016 - René Weiler - 12 op 21 - gemiddelde leeftijd basisploeg: 24,3 jaar Volledig scherm René Weiler. © Photo News 2017 - Hein Vanhaezebrouck - 10 op 21 - gemiddelde leeftijd basisploeg: 26 jaar 2019 - Fred Rutten - 11 op 21 - gemiddelde leeftijd basisploeg: 26,1 jaar Volledig scherm Landry Dimata en Fred Rutten © Photo News 2019 - Simon Davies - 5 op 21 - gemiddelde leeftijd basisploeg: 23,2 jaar 2019 - Frank Vercauteren - 12 op 21 - gemiddelde leeftijd basisploeg: 22 jaar 2020 - Vincent Kompany - 10 op 21 - gemiddelde leeftijd basisploeg: 23 jaar Volledig scherm Vincent Kompany. © BELGA 2022 - Felice Mazzu - 18 op 21 - gemiddelde leeftijd basisploeg: 24 jaar * cijfers van trainers die minstens 7 opeenvolgende matchen bij RSCA coachten

Mazzu heeft wel kopzorgen om Adrien Trebel (31). De Fransman liep daags na de wedstrijd in Bern nog met een steunverband rond, nadat donderdag zijn schouder uit de kom ging. Trebel onderging gisteren extra onderzoeken, maar duidelijkheid over een precieze ernst of afwezigheid is er nog niet. Vermoedelijk komt die er pas begin volgende week. Anderlecht vreest wel dat het Trebel enkele weken zal moeten missen. Lior Refaelov is volgende donderdag in principe wel inzetbaar tegen Young Boys.

