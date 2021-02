Ziet Anderlecht assistent-trainer Nicolás Frutos vertrekken? Losada wil zijn landgenoot naar DC United halen

Losada polste eerst Will Still, maar die paste omdat hij T1 kon worden bij Beerschot. Vervolgens kwam Frutos in beeld. Losada en Frutos speelden in het seizoen 2008-2009 samen bij Anderlecht en hadden steeds een goede band. Frutos lijkt nu geneigd om in te gaan op Losada’s voorstel. Anderlecht zal hem de kans in de MLS wellicht niet misgunnen. In de VS ligt er een contract voor drie jaar op Frutos te wachten.