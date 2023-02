Zeno Debast, Sportingboy pur sang, klimt met Anderlecht verder uit dal: “Dat ik huil op het veld is een teken van mijn clubliefde”

Zeno, je krijgt morgen een nieuwe kans om je te tonen op het Europese toneel. Hoe belangrijk zijn dit soort wedstrijden voor jouw ontwikkeling?

Debast: (Lacht) “Het is alweer een extra wedstrijd in de benen. In een andere competitie dan de Belgische, dus dit wordt sowieso opnieuw een leermoment. Een kans om nog meer ervaring op te doen en te wennen aan het ritme van Europese wedstrijden. Voor mijn ontwikkeling als speler zijn dit belangrijke momenten.”

De man naast jou in de verdediging speelt ongetwijfeld ook een belangrijke rol in je ontwikkeling. Ik krijg de indruk dat jij en Jan Vertonghen alsmaar beter op elkaar ingespeeld raken?

“Jan is van goudwaarde voor mij, maar eigenlijk voor het hele team. Hij is een leider op en naast het veld. Hij probeert altijd op een positieve manier bij te sturen en iedereen beter te maken, dat is zijn grote sterkte. Het is echt een zegen om Jan Vertonghen in het team te hebben.”

Europees voetbal was voor de competitie de ambitie van de club. Geloven jullie daar gezien de situatie nog in?

“Waarom zou dat niet meer kunnen? Ik geloof daar zeker in. We zijn aan een goede periode bezig in de competitie. Als we op deze weg verder gaan zie ik niet in waarom we via de competitie geen Europees voetbal meer zouden kunnen afdwingen. Dat blijft voor mij alvast de doelstelling.”

Volledig scherm Zeno Debast in Bulgarije. © BELGA

Je hebt dit seizoen al meer dan 3000 minuten in de benen, niemand doet beter bij Anderlecht. Ben je niet bang dat de snelle opeenvolging van wedstrijden straks een tol zal eisen?

“Er zijn momenten dat de vermoeidheid wel opspeelt, maar ik heb het volste vertrouwen in onze medische staf. We beschikken op Anderlecht over alle middelen om ons tot in de kleinste details voor te bereiden op dit zware programma. Zowel qua voeding als verzorging. Alles wordt voor ons gedaan opdat wij op een zo hoog mogelijk niveau kunnen presteren. Ik moet gewoon eten, trainen en slapen.”

Ik heb de indruk dat jij de moeilijke periode waar Anderlecht is doorgegaan ook persoonlijk heel fel hebt aangetrokken. Soms tot tranen toe bewogen op het veld. Hoe komt dat?

(Denkt na) “Kijk, ik ben opgegroeid met een Anderlecht dat altijd alles won of dat gevoel had ik toch. Ook in de jeugd. Elke wedstrijd die we speelden wonnen we. Ik weet wat het is om supporter te zijn van Anderlecht, hoe fier die mensen zijn op onze club. Het doet pijn aan mijn clubhart dat ik mee verantwoordelijk bent voor die slechte prestaties en omdat ik van nature uit heel emotioneel ben, werd het me op een gegeven moment gewoon te veel. Ik moet daar misschien wat aan werken.”

Aan het beheersen van je emoties bedoel je?

“Ja, misschien wel. Al is dat ook een teken van mijn clubliefde. Als het eruit moet, moet het eruit. Ik geef echt alles om Anderlecht terug naar een hoger niveau te brengen.”

Volledig scherm Debast. © BELGA

Zeno je hebt intussen ook een WK meegemaakt. Ook al speelde je niet, heb je toch het gevoel dat er anders naar jou wordt gekeken in de kleedkamer?

“Mijn rol in de kleedkamer is niet veranderd. Ik lig goed in de groep, daar heeft dat WK niets aan gewijzigd. Ook al heb ik niet gespeeld, het WK was voor mij één groot leermoment. De trainingen, de beleving,...Ik probeer een voorbeeld te zijn voor de andere jongeren bij Anderlecht en hen alles mee te geven wat ik heb geleerd.”

Heb je er een verklaring voor waarom het sinds een paar weken beter loopt?

“We zijn nu een échte groep. Met een geweldige sfeer onderling en dat doet veel. We willen gewoon méér doen voor elkaar en iedereen is gelijk. Ik denk dat dat de grootste verschillen zijn.”

Je lijkt al een ancien en dat op je 19de. Heb je nooit het gevoel gehad dat het allemaal té snel gaat?

“Ik had nooit gedacht op mijn 19de te staan waar ik nu al sta. Maar tegelijk besef ik dat ik eigenlijk nog nergens sta. Ik sta nog niet op het niveau dat ik wil staan en het blijft mijn droom om de titel te halen met Anderlecht.”

Wil dat zeggen dat je volgend seizoen zéker nog voor Anderlecht zult uitkomen of wil je blijven tót je een titel hebt gewonnen met Anderlecht?

“Ik blijf en we zullen een titel winnen met Anderlecht.”

Communicatieverantwoordelijke: “Misschien moeten we het hier bij houden, vooraleer er al te veel beloftes worden gemaakt.”

Volledig scherm Debast. © Photo News