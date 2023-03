Zelfs Klopp en Ten Hag zijn gecharmeerd: kan Anderlecht kersvers Nederlands international Bart Verbruggen nog lang houden?

‘Quel pej!’, tweette het media-team van Anderlecht. Brussels voor ‘Wat een kerel!’ Onderwerp van de tweet was Bart Verbruggen. Met een sublieme reflex en een ultieme beenveeg was hij donderdagavond redder van Anderlecht tegen Villarreal. Vrijdagmiddag werd hij voor het eerst opgeroepen door Nederlands bondscoach Ronald Koeman voor Oranje. Het gaat ‘oerend hard’ voor de 20-jarige doelman van paars-wit.

Ook z’n ploegmakkers staken hun bewondering voor Verbruggen niet onder stoelen of banken in de catcomben van La Cerámica in Villarreal. Kapitein Jan Vertonghen: “Verbruggen heeft voor mij het potentieel om een van de beste doelmannen van Europa te worden. Als je ziet waar hij nu al staat op zijn 20ste. We zijn ook heel close, we zijn praktisch buren in Antwerpen. Ik heb zelden zo’n persoonlijkheid gezien op die leeftijd. Bescheiden, maar heel gedreven en ambitieus. Als ik een Europese topclub ben en ik heb het geld te besteden, dan zou ik niet twijfelen.”

Reken maar dat Verbruggen deze zomer gegeerd zal zijn op de Europese markt. Vincent Kompany probeerde afgelopen zomer kort op de bal te spelen. Burnley had meer dan vijf miljoen veil om Verbruggen - op dat moment nog tweede doelman achter Van Crombrugge - naar Turf Moor te halen. Anderlecht hield het been stijf en Verbruggen bleef op Neerpede. Onder Mazzu moest Verbruggen nog tevreden zijn met een plaats op de bank, maar Riemer koos vanaf dag één resoluut voor de man uit Breda. Ook in januari meldde Burnley zich voor Verbruggen, maar een deal bleef uit.

In de entourage van Verbruggen valt te horen dat er zéér veel interesse is. Verbruggen is een uitstekende lijnkeeper, maar is ook uitstekend met de voeten. Een enorm wapen voor ploegen die graag van achteren uit willen opbouwen. Intussen gonst het van de geruchten over het Kanaal. Ook Liverpool én Manchester United zouden hun oog laten vallen hebben op Verbruggen. Zelfs Klopp en Ten Hag zijn dus gecharmeerd.

© Photo News

Anderlecht heeft de intentie om Verbruggen nog een jaartje in het Lotto Park te houden. Maar hoe realistisch dat is, zal nog moeten blijken. Verbruggen - en Debast - zijn de belangrijkste activa voor Anderlecht. Hoe graag ze hen ook aan boord willen houden, de kans is reëel dat Anderlecht hen komende zomer toch moet laten gaan uit financiële overwegingen.

De man die drie jaar geleden voor 300.000 euro overkwam van NAC Breda vertrekt straks niet voor een bedrag onder de 10 miljoen euro, dat staat nu al vast. Verbruggen zelf spreekt zich op dit moment nog niet resoluut uit over zijn toekomst. “Of ik hier volgend seizoen nog speel? Dat is wel een heel directe vraag”, lachte Verbruggen. “Weet je, ik ben daar echt nog niet mee bezig. Juni is nog zo ver weg, joh. Ik wil eerst met Anderlecht blijven presteren en dan zien we wel. Ik ben gelukkig en goed omringd bij deze club.”

© BELGA