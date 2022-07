Yari Verschaeren voelt zich goed in nieuw systeem: “Mijn toekomst ligt bij Anderlecht”

AnderlechtDe eerste stage van Anderlecht onder Felice Mazzu in het Nederlandse Horst is bijna halfweg. Morgen werkt Anderlecht een dubbele oefenwedstrijd tegen het Deense Nordsjaelland af. Aan de vooravond gaven zowel Hendrik Van Crombrugge als Yari Verschaeren hun visie op de voorbereiding bij paars-wit.

“Onder een nieuwe trainer veranderen er natuurlijk altijd dingen”, zegt Verschaeren. “De basis blijft behouden, maar er worden andere accenten gelegd. Het loopwerk is dit jaar bijvoorbeeld iets steviger, we hebben er toch al een paar boslopen opzitten. Dat is goed want volume en intensiteit is voor een voetballer heel erg belangrijk.”

Quote We spelen in een ander systeem. Met drie middenvel­ders en zonder echte flankaan­val­lers, in die rol kan ik de bal iets lager komen vragen en van daaruit het spel verdelen. Die rol van een echte box-to-box ligt me wel. Yari Verschaeren

Verschaeren liet in de vorige oefenwedstrijd tegen Roda JC aardige dingen zien en was zelfs goed voor een hattrick. “We spelen natuurlijk in een ander systeem. Met drie middenvelders en zonder echte flankaanvallers, in die rol kan ik de bal iets lager komen vragen en van daaruit het spel verdelen. Die rol van een echte box-to-box ligt me wel.” Verschaeren is een van de jongens waar deze transferzomer wel wat vraag naar kan zijn, al ziet hij zijn toekomst toch vooral in het Lotto Park. “Ik heb altijd gezegd dat het de bedoeling is om met Anderlecht een prijs te pakken en dan pas door de grote poort te vertrekken. Daar wil ik nog steeds voor gaan, dus het is zeker de bedoeling dat ik dit seizoen blijf.”

Volledig scherm Yari Verschaeren. © Photo News

Ook voor doelman Hendrik Van Crombrugge was er al interesse, zo was hij in de running om de nieuwe doelman van PSV te worden. Dat ging uiteindelijk niet door. “Ach, het is elke zomer hetzelfde liedje, toch”, lachte Van Crombrugge er zelf om. “Ik zit goed waar ik zit, maar als er een aanbieding komt waar iedereen zich in kan vinden dan gaan we rond de tafel zitten.” Voor het overige heeft de doelman van Anderlecht het prima naar zijn zin op stage in Nederland. “Er wordt goed gewerkt en de sfeer is echt goed”, zegt hij. “Ik voel ook een enorme honger in de groep, altijd goed om aan het seizoen te beginnen.”

Volledig scherm Hendrik Van Crombrugge. © Photo News

Ook nieuwe coach Felice Mazzu kan terugblikken op een paar geslaagde weken. “Het is natuurlijk nog vroeg”, zegt de nieuwe coach van Anderlecht. “Maar ik heb wel het gevoel dat er een connectie is en dat de spelers openstaan om hun mijn voetbalfilosofie eigen te maken. Ik weet dat het voor mij niet gemakkelijk is om een legende als Vincent Kompany op te vangen, maar ik zal er alles aan doen om succesvol te zijn.”

Volledig scherm Mazzu met zijn spelersgroep. © Photo News