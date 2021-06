Yari Verschaeren verlengt contract bij Anderlecht tot 2024: “Ik ben hier nog niet klaar”

“Ik ben ontzettend blij dat ik mijn contract bij de club van mijn hart officieel kan verlengen”, reageert Verschaeren op de clubwebsite. “Bij Sporting voel ik me thuis, en ik heb ook veel te danken aan de club. Voor mij is het dan ook een logische beslissing om tot 2024 in paars-wit te spelen.”

In een brief gericht aan de fans voegt Verschaeren nog toe: “Ik ben hier nog niet klaar. We willen met de jonge groep bevestigen en beter doen dan vorig jaar. Bovendien zijn we hongerig om te tonen wat we waard zijn in Europa. Dus ook volgend seizoen blijf ik een Sportingboy.”

Voor Anderlecht is de contractverlenging goed nieuws. Als Verschaeren niet had bijgetekend, dan was RSCA genoodzaakt hem te verkopen in de zomermercato, aangezien hij twaalf maanden later anders gratis de deur kon uitwandelen. Dat heeft het management dus met succes vermeden. Sportief directeur Peter Verbeke: “Yari heeft door een aantal ongelukkige blessures moeilijke periodes gekend. Dat zal hem ook sterker gemaakt hebben. Nu willen we samen een nieuwe stap zetten in zijn ontwikkeling. Zijn potentieel is groot en hij kan een sleutelrol vervullen voor ons het komende seizoen.”

Verschaeren kwam vorig seizoen, mede door blessureleed, aan amper 23 wedstrijden. Hij scoorde zes keer en gaf vier assists.

Volledig scherm Yari Verschaeren, met Peter Verbeke links van hem, verlengt zijn contract bij Anderlecht tot 2024. © Bolcina/Photo News

