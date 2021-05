Yari Verschaeren: "Het blijft de bedoeling om bij te tekenen”

“Ach, ze weten hier wel hoe de situatie in elkaar”, zei Verschaeren er zonet zelf over. “Er is geen reden voor paniek. Het blijft mijn bedoeling om bij te tekenen, maar op dit moment wil ik me focussen op de play-offs. Er volgen nog vier matchen en die zijn mijn prioriteit.”

Voorts is de situatie nog niet veranderd in vergelijking met een paar weken geleden, zegt het jeugdproduct van Sporting. “Ik kan er eigenlijk maar weinig over zeggen. Andere mensen houden zich daarmee bezig. Ik heb mijn manager duidelijk gemaakt dat ik enkel aan het sportieve wil denken. Hij houdt zich met mijn contractsituatie bezig. Of ik het leuk vind dat jullie er mij altijd naar vragen? Ach, dat is jullie job, zeker? (lacht)”