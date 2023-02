“Wouter, u bent niet langer onze voorzitter”: Anderlecht-fans eisen in open brief opnieuw vertrek Vandenhaute

“Na onze eerste oproep op 11 januari heeft Wouter Vandenhaute aangekondigd dat hij een stap opzij zet in de dagelijkse leiding van RSC Anderlecht door ‘niet-uitvoerend voorzitter’ te worden. Sinds deze aankondiging is er naar onze mening weinig veranderd”, zo kadert de paars-witte achterban de reden van de nieuwe open brief. ‘t Mag, nog maar eens, duidelijk zijn dat die het gehad heeft met Vandenhaute. “Ons vertrouwen in hem is volledig verdwenen en iets wat wij beschouwen als een mediastunt, zal hier geen verandering in brengen. (...) Uitvoerend of niet-uitvoerend, u bent niet langer onze voorzitter Wouter. De cultuurverandering die u ons belooft, gaat vooral via uw vertrek!”, luidt de niet mis te verstane boodschap aan zijn adres.