“Word je hier niet gek van, Kompany?”: onze chef voetbal ziet Anderlecht zichzelf wéér tekort doen

AnderlechtVoor de elvendertigste keer dit seizoen heeft Anderlecht zichzelf in de voet geschoten. Dit keer in Leuven, waar het nooit had moeten verliezen. Zelfs een neutrale waarnemer wordt er gek van. Wat moet dat dan niet zijn voor Vincent Kompany?